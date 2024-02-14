به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از بانوان نخبه مشهد و استان که به میزبانی دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: از حضور پربرکت همه شما خواهران فرهیخته و اندیشمند تشکر میکنم. فرمایشاتی که نمایندگان این قشر در ابتدای جلسه مطرح کرد، بسیار ارزشمند و قابلتأمل بود و با این افکار برجسته و نوآوریهایی که بهخصوص در افکار شما خواهران جوان وجود دارد، میتوان به آینده انقلاب امیدوارتر بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امروز این نیاز در جریان انقلاب اسلامی بهطور کامل محسوس است که برای پیشبرد کاملتر اهداف، باید جریان زن و بانوان فرهیخته به میدان کنشگری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیایند. حقیقت این است که در آستانه جهانیشدن انقلاب هستیم و در این شرایط، باید از ظرفیت امکانات حاکمیتی همچون دولت و مجلس فراتر رفت و استعدادهای مردمی در اقشار مختلف فرهیخته و نخبگانی از جمله بانوان را وارد میدان کرد.
جهان شاهد تغییر نظام قدرت است
وی در تشریح ابعاد مختلف مأموریت جهانی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: تا به امروز، انقلاب اسلامی از همه استعدادهای خود استفاده کرده و به مرحله اثربخشی گستردهای هم رسیده اما اکنون که برای جهانیشدن دورخیز کردهایم، انقلاب به مرزی از قدرت رسیده که باید خود را برای مأموریتهای جهانی آماده کند. برای درک بهتر این موضوع، همین بس که ببینیم زمانی که این نهضت شروع شد ما کجا بودیم و آمریکا کجا بود، امروز ما کجا ایستادهایم و آمریکا کجا قرار دارد. در همین جریان اخیر فلسطین، تا به امروز مشاهده میکنید مردم غزه از میان باران آتش، قحطی، بیماری و سرما گذشتهاند اما هنوز کوچکترین اثری از عقبنشینی دیده نمیشود. این فرهنگ مقاومت تا پیش از انقلاب اسلامی کجا بود؟
علم الهدی ادامه داد: تا همین دو سه سال قبل، برای هیچکس در این عالم حتی قابلتصور هم نبود حمله به آمریکا چگونه خواهد بود اما آیا امروز نیز که خبر حمله به پایگاههای آمریکا و تحمیل تلفات به آنها به خبر تکراری هر روز تبدیل شده، هنوز همینطور است؟ دنیا نشسته این قدرتنماییها را تحلیل میکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: حقیقت امروز عالم این است که جمهوری اسلامی در دل ملتها عزیزترین و آمریکا و اسرائیل، منفورترین قدرتها هستند همانطور که دیگر هیچ کشوری باقی نمانده که ندای مرگ بر آمریکا از خیابانهای آن به گوش نرسد. خدا حفظ کند مقام معظم رهبری را، ایشان یک روز به بنده گفتند در دوران مبارزات سیاسی انقلاب، زمانی که ما مبارزه میکردیم مقابلمان یک پاسبان ژاندارمری بود. کار که بالاتر گرفت، مقابلمان یک افسر آموزشدیده ساواک بود و اکنون کار به حدی رسیده که ائتلافی از ابرقدرتهای عالم با همه امکانات، تجهیزات و توانمندیهای اطلاعاتی و نظامی خود در مقابل ما ایستادهاند.
کنار هم قرار بگیرید و جلو بروید
وی خطاب به نخبگان و اقشار مختلف بانوان مشهد و استان بیان کرد: تا پیش از پیروزی انقلاب، اساساً چیزی به نام ظرفیت اثرگذاری بانوان در ایران وجود نداشت. اکنون که این ظرفیت به وجود آمده از استعداد و سرمایه وجودی خود استفاده کنید. زهرای مرضیه (س) که الگوی همه زنان است، با پهلوی شکسته، با فرزند سقطشده، رفت در مسجد خطبهای خواند که نسخه غاصبان ولایت را درهم پیچید. شما نیز همینطور باشید. الگوی خود را فاطمه زهرا (س) قرار دهید، کنار هم قرار بگیرید و جلو بروید.
علم الهدی تأکید کرد: همین الان از مجموعه اقشار تأثیرگذار در عرصههای علمی و دانشگاهی، بسیاری از بانوان مشهد به عناوین تراز ملی و جهانی رسیدهاند. در دانشگاهها نیز وضع به همین ترتیب است و اساتید بانوی فراوانی همگی شخصیتهای سنگین، موقر، فرهیخته و متینی هستند که در عرصههای علمی حرف برای گفتن دارند. اینها چیست بهجز دستاورد؟
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تأکید بر ضرورت فعالیت راهبردی حوزههای علمیه خواهران اظهار کرد: نباید بگذاریم حوزههای علمیه خواهران از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد. اینجا میتواند اصلیترین مکان برای تربیت نسلی از بانوان تراز و نخبه باشد که هم در سطح خانوادهها و هم در سطح جامعه، سرخط شکلگیری جنبشهای فرهنگی و اجتماعی هستند بنابراین تأکید بنده این است که اساتید و معرفتآموزان حوزههای خواهران منسجم شوند، آسیبشناسی کنند و با همکفری و هم افزایی به کارهای عمقی بپردازند.
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