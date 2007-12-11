ورود به عرصه تجارت الکترونیک تحریم ها علیه ایران را می شکند

عضو کمیته سه نفره WTO در ایران درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج در خصوص مزایای تجارت الکترونیک اظهارداشت: تجارت الکترونیک موجب شکسته شدن هرگونه تحریم، بازشدن مرزهای تجارتی کشور، می شود و با رونق ای نوع تجارت انسان تنها در سیاستگذاری تجارت دخالت دارد .

وی تصریح کرد: با توجه به مزایای استفاده از تجارت الکترونیک از جمله از بین رفتن رانت خواری در تجارت و شکسته شدن تحریم ها لازم است مردم و مسئولان در این زمینه تلاش کنند .

درخشان افزود: ایران با داشتن رتبه 29 در تلفن همراه ،32 در تلفن ثابت، 25 در کامپیوتر شخصی و 22 در اینترنت دارای مقام 57 در بین 200 کشور دنیاست .