مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند از برگزاری این دوره های آموزشی به عنوان گامی موثر در راستای معرفی و ترویج مشاغل صنایع دستی یاد کرد.

محمد معروف ادامه داد: در این دوره کلاس آموزشی سکه ‌دوزی از تا نیمه بهمن ماه ادامه خواهد یافت و کلاس آموزشی گلیم بافی که از تاریخ 3 آذر ماه جاری شروع به فعالیت نموده و تا سوم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: تعداد شرکت کنندگان در این کلاس‌ ها 32 نفر می ‌باشند که در هر دو رشته کلیه هنرآموزان به صورت رایگان آموزش خواهند دید.

معروف افزود: کلیه علاقه‌ مندان می‌ توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا ثبت نام جهت شرکت در این کلاس ‌ها به دفتر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهبندان مراجعه نمایند.