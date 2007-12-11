اولین واحد پالایشگاهی طرح توسعه 3 فاز پارس جنوبی در مدار تولید قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، با دریافت گاز ترش مورد نیاز از طریق فازهای 2 و 3 پارس جنوبی ، واحد اول فاز 6 طرح توسعه فازهای 6 ، 7 و8 میدان گازی پارس جنوبی آماده بهره برداری شد.

ضمن دریافت میزان گاز ترش مورد نیاز از فازهای 2 و 3 به منظور راه اندازی واحد اول فاز 6 پارس جنوبی ، بخش سیلا به گیر ( Slug Cather) ، بخش تفکیک کننده ها ( HP Seporator) ،بخش رطوبت زدایی ( Deny dration) و سیستم تغذیه سوخت ( Fuel Gaz System) نیز به طور کامل آماده بهره برداری شد.

ادامه گزارش حاکی است، سیستم تثبیت میعانات گازی و سیستم استحصال گاز مایع نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.

با راه اندازی واحدهای مذکور عملا اولین واحد پالایشگاهی طرح توسعه فازهای 7 ، 6 و8 پارس جنوبی در مدار تولید قرار می گیرد.

همچنین بر اساس همین گزارش، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی فازهای 6 ، 7 و 8 به صورت کلی به بیش از 98 درصد رسیده که با پایان عملیات نصب سکوهای دریائی فازهای 6، 7 و 8 عملا فازهای 7و 8 پارس جنوبی نیز در ضمن پیش راه اندازی جهت راه اندازی نهایی آماده می گردد.

در جریان راه اندازی واحد اول فاز 6 پارس جنوبی کلیه سازندگان تجهیزات، قطعات و دستگاه های مورد استفاده قرار گرفته در پالایشگاه ، حضور یافته و ضمن نظارت آغاز مراحل تولید در مدار فاز 6 پارس جنوبی را گرامی داشتند.

هدف از توسعه فازهای 6 ، 7 و 8 پارس جنوبی ، تولید روزانه 104 میلیون متر مکعب گاز ترش و خشک، تولید روزانه 158 هزار بشکه میعانات گازی ، تولید سالانه 6/1 میلیون تن گاز مایع پرویان و بوتان ( LPG ) جهت صادرات می باشد، ضمن اینکه شرکت نفت و گاز پارس وظیفه توسعه میادین گازی پارس جنوبی ، پارس شمالی گلشن و فردوسی را بر عهده دارد.