به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد این نمایش روز 23 آذرماه در حضور داوران بخش مسابقه چهارمین جشنواره سراسری تئاتر ماه اجرا می شود. "منشاء همه نابودکننده‌ها ..." از تولیدات حوزه هنری استان تهران و دومین نمایشی است که امسال از حوزه هنری استان تهران در جشنواره سراسری تئاتر ماه به روی صحنه می رود.

در این نمایش بهاره زمانی، مهدی محمدابراهیم‌زاده، نگار دوستی ثانی، مریم نورمحمدی، ریحانه خاتمی، حسن نوری و فرزاد امینی بازیگران این نمایش هستند. "منشاء همه نابودکننده‌ها ..." روایتی است از بستر جامعه امروز و جوانان ایرانی که در شرایط سخت فرهنگی و هجوم ناملایمات زندگی در تلاشند زندگی شرافتمندانه داشته باشند.