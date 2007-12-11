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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

موحدنژاد در گفتگو با مهر:

شهادت امام جواد(ع) اشتباه ثبت شده است

شهادت امام جواد(ع) اشتباه ثبت شده است

رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران با اشاره به اینکه آخرین روز ذیقعده روز شهادت امام جواد (ع) است، گفت: در تقویم به جای 30 ذیقعده روز 29 ذیقعده ثبت شده است و این اشتباه از سوی شورای فرهنگ عمومی سر زده و خود این شورا مسئول این اشتباه می باشد.

حجت الاسلام علیرضا موحدنژاد رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ثبت شهادت امام محمد تقی (ع) بستگی به 30 روزه یا 29 روزه بودن ذیقعده دارد، اظهار داشت: در تقویم باید آخرین روز ذیقعده شهادت امام محمد تقی (ع) باشد، در تقویم به جای اینکه روز 30 ذیقعده را روز شهادت ثبت کنند، روز 29 ذیقعده را روز شهادت ثبت کرده اند، در حالی که آخرین روز باید به عنوان روز شهادت ثبت شود.

وی با بیان اینکه این اشتباه از سوی شورای فرهنگ عمومی سرزده است، یادآور شد: با توجه به اینکه سال گذشته ذیقعده 29 روزه بوده، شورای فرهنگ عمومی تصور کرده روز 29 ذیقعده شهادت امام محمد تقی (ع) است، در حالی که این نکته را که ذیقعده امسال 30 روز و سال گذشته 29 روز بوده را مدنظر قرار نداده است.

وی با اشاره به اینکه این اولین بار است که از سوی شورای فرهنگ عمومی چنین اشتباهی رخ داده، گفت: مسئولیت اصلی به عهده شورای فرهنگ عمومی است که زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام موحدنژاد در ادامه افزود: مرکز تقویم مناسبتها را به شورای فرهنگ عمومی یادآور می شود و ثبت و ادامه کارها به عهده شورای فرهنگ عمومی است و مسئولیت این اشتباه نیز به عهد خود آنها خواهد بود.

کد مطلب 602455

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