به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تهران بزرگترین کلان‌شهر کشور و پایتخت ایران است و سالانه گردشگران متعددی از کشورهای مختلف با اهداف کاری، تجاری و بازدید از جاذبه‌های دیدنی این شهر آن را به‌عنوان مقصد سفر خود انتخاب می‌کنند. به‌ویژه در ایام نوروز و فصل بهار گردشگران خارجی برای بازدید از این آثار به ایران سفر می‌کنند. یکی از مسیرهای پر تردد پرواز بین المللی، پرواز استانبول به تهران است. این مسیر برای افرادی که قصد سفر از استانبول به تهران دارند و همچنین افرادی که قصد سفر از ایران به استانبول را دارند، بسیار پرطرفدار است. اگر می‌خواهید بدانید که کدام شهرهای خارجی بیشترین درخواست برای سفر به تهران را دارند پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

بیشترین سهم گردشگری ایران مربوط به کدام کشورها است؟

طبق گزارشات منتشر شده مردم کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، چین، هند، کویت، ایتالیا، فرانسه، لبنان، گرجستان و عمان در طول سال بیشترین سهم گردشگری ایران را داشته‌اند. بعضی از این مسافرت‌ها برای درمان، تجارت و کار است، اما این مسافران از محصولات و خدمات گردشگری کشور نیز استفاده می‌کنند. استانبول در صدر شهرهای درخواست‌کننده سفر به تهران است و پرواز خارجی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

تشابه ایران و ترکیه از نظر فرهنگ دلیل افزایش پرواز استانبول به تهران

علاوه بر اینکه کشورهای ایران و ترکیه هم مرز و همسایه هستند، از نظر فرهنگی نیز تشابه زیادی با هم دارند. مردم ترکیه و ایران به همین علت با هم احساس راحتی بیشتری دارند. از جمله فرهنگ‌های مشترک ترکیه و ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ترکیه نیز مانند کشور ایران مهمانی گرفتن و رفت‌وآمدهای خانوادگی بسیار پرطرفدار است. مردم شهر استانبول مهمان‌نواز بوده و بسیار خونگرم هستند. این تشابه در آداب و رسوم، یکی از دلایل بیشتر بودن درخواست سفر از ترکیه به تهران است.

از دیگر آداب‌ورسوم فرهنگی مشترک بین این دو کشور، این است که در هنگام مصیبت، برای تسکین خانواده داغدار در منزل او جمع شده و احساس همدردی می‌کنند.

یکی دیگر از مواردی که سبب افزایش پرواز استانبول به تهران و سفر مردم این شهر به تهران شده است، هم ذائقه بودن مردم این دو کشور است. در کشور ترکیه نیز ذبح اسلامی رعایت می‌شود؛ بنابراین در هنگام سفر نگرانی در مورد سرو غذا وجود ندارد.

فاصله بین تهران و استانبول

سفر از استانبول به تهران و بالعکس با استفاده از شیوه‌های گوناگونی امکان‌پذیر است. در صورت انتخاب سفر زمینی می‌توانید از قطار، خودروی شخصی و اتوبوس استفاده نمایید، اما اگر مایل هستید که در مقصد بیشتر وقت خود را بگذرانید، بهتر است که راه هوایی را انتخاب کنید. در این صورت فاصله بین دو شهر در مدت زمان کمتری طی می‌شود و می‌توانید از دیدنی‌ها و جاذبه‌های گردشگری بهره بیشتری ببرید.

فاصله بین استانبول و تهران حدود ۲۷۰۰ کیلومتر است که پیمودن این فاصله با خودروهای شخصی نیاز به ۳۰ ساعت زمان خواهد داشت، اما اگر این سفر را با اتوبوس انجام دهید، ممکن است که این زمان دو برابر شود. اما پرواز استانبول به تهران تنها حدود ۳ الی ۴ ساعت طول می‌کشد. تنها در مواقعی که هواپیما تأخیر داشته باشد، این زمان بیشتر خواهد شد. برای سفر بین این دو شهر، راه هوایی راحت‌ترین، سریع‌ترین و آسان‌ترین شیوه است.

تهیه ارزانترین بلیط هواپیما به مقصد تهران

درصورتی‌که قصد خرید بلیط ارزان به مقصد تهران را دارید، سایت‌های معتبری که در این زمینه فعالیت دارند این امکان را برایتان فراهم کرده‌اند که با مقایسه قیمت‌ها بتوانید انتخاب راحت‌تری داشته باشید. در این سایت‌ها می‌توانید فیلترهای مناسبی اعمال کنید و بلیط مورد نظر خود را انتخاب و تهیه کنید. در هنگام رزرو و خرید بلیط هواپیما در صورتی که فرودگاه مقصد برای شما حائز اهمیت است، می‌توانید در بخش فیلترها لیست فرودگاه‌ها را مشاهده نموده و انتخاب خود را انجام دهید.

برای نمونه در مواقعی که پس از سفر به استانبول برنامه بازگشت از سفر و پرواز از استانبول به تهران را دارید، می‌توانید بلیط دو طرفه خریداری کنید؛ اما اگر موفق به این کار نشدید، می‌توانید بلیط خود را به صورت یک طرفه نیز خریداری نمایید.

برای تهیه بلیط ارزان استانبول به تهران از طریق سایت، بلیط چارتر استانبول به تهران و بلیط لحظه آخری استانبول گزینه‌های مناسبی خواهند بود.

کدام شهرهای ایران برای گردشگران خارجی محبوب‌تر هستند؟

هر ساله گردشگران خارجی زیادی برای دیدن مکان‌های تفریحی و تاریخی به ایران می‌آیند. در کشور ایران جاذبه‌های طبیعی و تاریخی زیبایی وجود دارد. از محبوب‌ترین مکان‌های گردشگری در شهرهای مختلف که برای گردشگران خارجی جذابیت ویژه‌ای دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شهر تهران: شهر تهران با اینکه از شهرهای شلوغ کشور است، اما وجود مکان‌هایی مانند کاخ گلستان، عمارت مسعودیه، کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران، برج میلاد و برج آزادی سبب شده است که به یکی از مقاصد گردشگران خارجی تبدیل شود.

شیراز: از جاذبه‌های دیدنی شهر شیراز می‌توان به بازار وکیل، تخت جمشید، حمام وکیل، مقبره سعدی و حافظ، دروازه قرآن و باغ ارم اشاره کرد.

اصفهان: سی و سه پل، پل خواجو، میدان امام، آتشگاه و… از جاهای دیدنی اصفهان هستند که گردشگران خارجی از آنها بازدید می‌کنند.

کیش: از نظر گردشگران خارجی کیش نیز جذابیت‌های متفاوت و خاصی دارد. باغ راه ایرانی، کشتی یونانی، پارک دلفین‌ها و سواحل زیبای این منطقه از مکان‌های دیدنی و تفریحی کیش هستند.

