اسرائیل حق اعتراض به تصمیمات مصر را ندارد / گسترش شهرک سازی روند صلح را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "احمد ابوالغیط" خاطرنشان کرد: پروژه شهرک سازی اسرائیل در جبل ابوغنیم واقع در بیت المقدس، به مثابه نابودی روند صلح است؛ این مسئله در نشستهای بین المللی آینده به ویژه نشست اعضای کمیته پیگیری طرح صلح عربی و کمیته چهارجانبه در حاشیه کنفرانس کشورهای کمک کننده به تشکیلات خودگردان فلسطین که قرار است در17 دسامبر(26 آذر) در پاریس برگزار شود، مطرح خواهد شد.

وی گفت : نمی توان در شرایطی که اسرائیل به شهرک سازی ادامه می دهد؛ از مذاکرات و از سازش و پایان بخشیدن به درگیری سخن گفت.

وزیر امور خارجه مصر افزود: چیزی به نام توسعه طبیعی شهرکها وجود ندارد و این مسئله ایجاد اخلال در طرح نقشه راه به شمار می رود.

وی درباره اعتراض اسرائیل به مصر به خاطر اجازه به حجاج فلسطینی برای عبور از گذرگاه رفح وسفر به عربستان سعودی نیز گفت : اعتراض اسرائیل در این زمینه وارد نیست.

وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت : کسی که اعتراض دارد، اعتراض کند. چه این اعتراض پذیرفته شود یا پذیرفته نشود به ما مربوط نیست آنچه که به ما مربوط می شود پایبندی مان به این مسئله است که به شهروندان نوارغزه اجازه دهیم، مناسک حج را به جا آورند.

مصر هفته گذشته به دو هزار حجاج فلسطینی اجازه داد که برای سفر به عربستان از گذرگاه مرزی رفح(مرز نوارغزه و مصر) عبور کنند. اسرائیل از ژوئن سال جاری تا کنون به بهانه کنترل حماس بر نوارغزه گذرگاههای این منطقه را بسته است.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه(13 آذر) طرح احداث 307 واحد مسکونی در شهرک صهیونیستی هارحوما(جبل ابوغنیم) در قدس شرقی را آغاز کرده است.

شهرک سازی در بیت المقدس در حالی مطرح می شود که "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس آناپولیس به پایبندی به طرح نقشه راه و از سرگیری مذاکرات نهایی صلح با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008 متعهد شدند.

لازم به ذکر است که مذاکرات هیئتهای فلسطینی-اسرائیلی با هدف دستیابی به توافقات به اصطلاح صلح پیش از پایان سال 2008، از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.