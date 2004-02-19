اسامي انصراف دهندگان از نامزدي مجلس هفتم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، اين تعداد از داوطلبان، انصراف خود را در فاصله پس از اعلام تأييد صلاحيت ها تا يك روز باقيمانده به روز برگزاري انتخابات مجلس هفتم اعلام كرده اند. گفتني است از تعداد يك هزار و 179 نفر انصرافي، يك هزار و 83 نفر مرد (85/91 درصد) و 96 نفر زن (15/8 درصد) هستند.

لازم به ذكر است كه اسامي انصراف دهندگان داوطلبي هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر روي سايت خبري وزارت كشور به آدرس مستقيم http://www.moi.gov.ir/fAbortedCandidates.aspx در 19 صفحه قرار گرفته است .