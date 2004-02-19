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۳۰ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۴۷

در پايگاه اينترنتي وزارت كشور منتشر شد

اسامي انصراف دهندگان از نامزدي مجلس هفتم

اسامي تعداد يك هزار و 179 نفر از كانديداهاي انصراف دهنده از نامزدي مجلس هفتم بر روي سايت اطلاع رساني وزارت كشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ،   اين تعداد از داوطلبان، انصراف خود را در فاصله پس از اعلام تأييد صلاحيت ها تا يك روز باقيمانده به روز برگزاري انتخابات مجلس هفتم اعلام كرده اند. گفتني است از تعداد يك هزار و 179 نفر انصرافي، يك هزار و 83 نفر مرد (85/91 درصد) و 96 نفر زن (15/8 درصد) هستند.
لازم به ذكر است كه اسامي انصراف دهندگان داوطلبي هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر روي سايت خبري وزارت كشور به آدرس مستقيم  http://www.moi.gov.ir/fAbortedCandidates.aspx  در 19 صفحه قرار گرفته است .

کد مطلب 60246

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