مخالفت ارتش آمریکا با انحلال پلیس عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این فرماندهان دریافته اند که نیروی پلیس 27 هزار نفری عراق در زمینه اخراج افسرانی که در خشونتهای فرقه ای شرکت داشته اند، پیشرفتهایی داشته اند.

این نتیجه گیری در مخالفت با قضاوت یک کمیسیون مستقل بود که اعلام کرد : در نیروی پلیس عراق به قدری فساد وجود دارد که قابل بهبود نیست و پیشنهاد داد که این نیرو منحل شود.

سرلشگر"مایکل جونز" یکی از فرماندهان آمریکایی گفت :"ما درعملکرد و رفتار آنها تغییر قابل توجهی را شاهد بوده ایم. آنها تا حد زیادی کار خود را خوب انجام می دهند."

این ارزیابی جدید پس از بازنگری محرمانه ارتش آمریکا از وزارت کشورعراق و نیروهای امنیتی آن که در اواخر ماه اکتبر تکمیل شد، صورت گرفت. ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق دستور این بازنگری را پس از آن صادر کرد که کمیسیونی به رهبری "جیمز جونز" ژنرال بازنشسته در نیروی دریایی آمریکا در 6 سپتامبر(15 شهریورماه) گزارشی را صادر کرد که می گفت وزارت کشورعراق عملکرد خوبی نداشته و نیروی پلیس در شکل کنونی خود ماندنی نیست.

این در حالی است که شبکه خبری ان بی سی نیوز آمریکا اخیرا گزارش داد: شش هزار نفر از اقلیت اهل تسنن عراق برای مقابله با تحرکات القاعده و سایر گروه های شورشی به نیروهای امنیتی عراق که توسط ارتش آمریکا سازماندهی شده اند،پیوستند