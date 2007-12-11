سالانه 500 میلیون تن رسوب وارد تالاب بین المللی انزلی می شود

زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بالابردن وضعیت آبخیزداری منطقه برای تعدیل فرسایش خاک در شرایط کنونی یک ضرورت است که متاسفانه هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است .

این مقام مسئول در محیط زیست گیلان همچنین به مقوله کم شدن عمق آب تالاب بین المللی انزلی اشاره کرد و افزود: عوامل کم شدن عمق آب به دو گروه طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند .

زلفی نژاد خاطرنشان کرد: این تالاب دارای پوشش گیاهان آبزی بسیار بالا با تنوع زیستی بسیار زیاد است که در اثر تجزیه گیاهان آبزی، از بین رفتن جانواران، تجزیه و ته نشینی در کف، فرسایش حوزه طبیعی و آبخیز و توالی طبیعی اکولوژیکی روبه خشکی می رود .

وی عدم مدیریت صحیح در حوزه آبخیز را از جمله عوامل غیر طبیعی کاهش عمق آب تالاب دانست و افزود: تخریب جنگل و مرتع در حاشیه رودخانه ها و آبگیرها باعث شتشوی خاکها و سایر موارد طبیعی شده و در منتهی الیه روخانه ها به تالاب انزلی می ریزند .

زلفی نژاد دومین عامل تعدیل عمق آب تالاب بین المللی انزلی را فاضلابهای صنعتی و خانگی عنوان کرد و گفت: فاضلابهای صنعتی و خانگی با ایجاد بار آلی فراوان تالاب باعث رشد بیش از حد گیاهان آبزی می شوند که بعد از تخریب، رسوب آنها در تالاب ته نشین می شود .

مدیر کل محیط زیست گیلان بیان داشت: برای تعدیل بار آلی فاضلابهای صنعتی و خانگی تدابیر مدیریتی همچون مجهز کردن کارخانجات به سیستم تصفیه و تاسیس شرکتهای راه انداز سیستم تصفیه در استان انجام شده است .

زلفی نژاد یادآورشد: بزرگترین حوزه آبریز تالاب بین المللی انزلی شهرستان رشت و حومه است که تا به امروز فاضلاب آن هنوز کنترل نشده است .

تالاب انزلی یک اکوسیستم بسیار پهناور از حوزه گیلان و دارای پنج حوزه آبریزاست.