سالانه 500 میلیون تن رسوب وارد تالاب بین المللی انزلی می شود

زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بالابردن وضعیت آبخیزداری منطقه برای تعدیل فرسایش خاک در شرایط کنونی یک ضرورت است که متاسفانه هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
این مقام مسئول در محیط زیست گیلان همچنین به مقوله کم شدن عمق آب تالاب بین المللی انزلی اشاره کرد و افزود: عوامل کم شدن عمق آب به دو گروه طبیعی و غیر طبیعی تقسیم می شوند.
زلفی نژاد خاطرنشان کرد: این تالاب دارای پوشش گیاهان آبزی بسیار بالا با تنوع زیستی بسیار زیاد است که در اثر تجزیه گیاهان آبزی، از بین رفتن جانواران، تجزیه و ته نشینی در کف، فرسایش حوزه طبیعی و آبخیز و توالی طبیعی اکولوژیکی روبه خشکی می رود.
وی عدم مدیریت صحیح در حوزه آبخیز را از جمله عوامل غیر طبیعی کاهش عمق آب تالاب دانست و افزود: تخریب جنگل و مرتع در حاشیه رودخانه ها و آبگیرها باعث شتشوی خاکها و سایر موارد طبیعی شده و در منتهی الیه روخانه ها به تالاب انزلی می ریزند.
زلفی نژاد دومین عامل تعدیل عمق آب تالاب بین المللی انزلی را فاضلابهای صنعتی و خانگی عنوان کرد و گفت: فاضلابهای صنعتی و خانگی با ایجاد بار آلی فراوان تالاب باعث رشد بیش از حد گیاهان آبزی می شوند که بعد از تخریب، رسوب آنها در تالاب ته نشین می شود.
مدیر کل محیط زیست گیلان بیان داشت: برای تعدیل بار آلی فاضلابهای صنعتی و خانگی تدابیر مدیریتی همچون مجهز کردن کارخانجات به سیستم تصفیه و تاسیس شرکتهای راه انداز سیستم تصفیه در استان انجام شده است.
زلفی نژاد یادآورشد: بزرگترین حوزه آبریز تالاب بین المللی انزلی شهرستان رشت و حومه است که تا به امروز فاضلاب آن هنوز کنترل نشده است.
تالاب انزلی یک اکوسیستم بسیار پهناور از حوزه گیلان و دارای پنج حوزه آبریزاست.
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