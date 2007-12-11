سازمان تفصیلی شهرداری مشهد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید ابراهیم رئیسیون صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساختار تشکیلاتی جدید شهرداری مشهد موجب ارتقا کیفیت نیروی انسانی نسبت به سال گذشته می شود، اظهار داشت: در صورتی که شهروندان کم کاری کارکنان شهرداری را به اطلاع ما برسانند ضمن ارشاد با برخورد با چنین افرادی به تدریج میزان رضایتمندی شهروندان از پاسخگویی مجموعه شهرداری افزایش خواهد یافت.

وی وجود کارکنان غیر متخصص و غیر کارشناس را یکی از مهمترین علل نارضایتی شهروندان اعلام کرد و تصریح کرد: افراد غیر کارشناس به علت عدم آگاهی کافی و درک مناسب از موضوعات کاری خود نمی توانند پاسخگویی ناسبی به شهروندان داشته باشند.

رئیسیون ادامه داد: طی سالهای 83-82 هفت درصد نیروهای شهرداری را کارشناسان تشکیل می دادند که این میزان در حال حاضر به 30 درصد رسیده است.

رئیسیون اعلام کرد: طی 3 سال اخیر در قالب اقداماتی همچون بازنشستگی، بازخریدی و بازنشستگی زود هنگام یکهزار و 250 نفر ازنیروهای غیر کارشناس از مجموعه شهرداری مشهد خارج شده اند.



