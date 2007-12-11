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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۴

"سمفونی ناکوک" پسیانی در مولوی اجرا می‌شود

"سمفونی ناکوک" پسیانی در مولوی اجرا می‌شود

"یک سمفونی ناکوک" نام جدیدترین نمایش آتیلا پسیانی است که از پنجشنبه 22 آذرماه در تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در "یک سمفونی ناکوک" مریم بیدختی، آتیلا و ستاره پسیانی، نوید جهانزاده، روح‌الله حقگوی لسان، سحر دولتشاهی، سارا ریحانی، ناز شادمان، الهام شکیب، مهدی صدر، پگاه طبسی‌نژاد، رزیتا فضایی، حمید فلاحی، هاله گرجی، حمید گرشاسبی، خسرو محمودی، مهشاد مخبری، مهدی موسی‌خانی، ساناز ناصری، فاطمه نقوی و احمد یارعلی بازی می‌کنند.

نمایشنامه "یک سمفونی ناکوک" را پسیانی با کمک پوریا آذربایجانی نوشته و در خلاصه داستان آن آمده: چند روز مانده به آغاز یک جشنواره تئاتر، کارگردانی که خود را برای اجرا آماده می‌کند متوجه می‌شود اجازه حضور در جشنواره را ندارد. زنی از میان بازیگران نمایش به کمک گربه‌های تحت فرمانش کاری می‌کند که مجوز صادر شود، اما ...

پسیانی اوایل امسال نمایش "زخمه بر رمل" را در مقام کارگردان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه داشت و در نمایش "کوارتت" امیررضا کوهستانی هم بازی کرد.

کد مطلب 602468

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