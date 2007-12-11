پاکستان یک موشک قادر به حمل کلاهک هسته ای آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت دفاع پاکستان با اعلام این خبر گفت : موشک ساخت داخل با نام "هاتف 7" با برد 700 کیلومتر امروز با موفقیت آزمایش شد.

این کشور قبلاً در ماههای مارس و جولای نیز این موشک را آزمایش کرده بود. نخستین بار موشک هاتف 7 در سال 2005 با برد 500 کیلومتر آزمایش شده بود.

پاکستان و رقیب آن هند به طور معمول هر از چند گاه موشکهای مختلف را آزمایش می کنند. دو کشور در فوریه امسال قراردادی را برای کاستن از خطر حوادث سلاحهای اتمی امضا کردند و متعهد شدند پیش از آزمایشهای موشکی خود، یکدیگر را مطلع کنند.

وزارت دفاع پاکستان اعلام نکرد که آیا هند را از آزمایش موشکی امروز از قبل مطلع کرده بود یا خیر. توافق مزبور شامل موشکهای بالستیک می شود نه موشکهای کروز.