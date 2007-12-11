جشن پژوهش در مشهد برگزار می شود

افشین تحفه گر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: جشن پژوهش روز دوشنبه 26 آذر ماه در مجتمع صاحب الزمان(عج) برگزار می شود و در این جشن از طرحهای پژوهشی و موسسات فرهنگی و هنری برتر در حوزه پژوهش تقدیر خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: در نمایشگاه هفته پژوهش، 330 متر مربع غرفه به ارشاد خراسان رضوی و مراکز فرهنگی و هنری اختصاص یافته است.

تحفه گر خاطرنشان کرد: این غرفه ها به دبیرخانه شورای پژوهش، محصولات فرهنگی، انتشارات، موسسات علمی و فرهنگی اختصاص دارد.

وی در ارتباط با برنامه های دبیرخانه شورای پژوهش در این هفته عنوان کرد: ارائه طرحها و پایان نامه های پژوهشی در نمایشگاه پژوهش، ارائه CD نمایه پژوهشی که شامل لیست طرحها و پایان نامه های موجود در کتابخانه و چکیده طرحهای دو سال اخیر است و برگزاری جلسات ارائه یافته طرحهای پژوهشی از برنامه های هفته پژوهش است.

تحفه گر بیان داشت: نشست ارائه طرح پژوهشی آسیبهای هنر نمایش در مشهد با همکاری انجمن نمایش در مجتمع فرهنگی و هنری صاحب الزمان، 22 آذر ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین ارائه طرح پژوهشی تاثیر متقابل فرهنگی ترکمستان و خراسان با حضور مهدخت پورخالقی و مهدی سیدی 24 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.