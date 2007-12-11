کارگردان پروژه سینمایی "پروانه‌ای در مه" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "این فیلم برای شبکه دو سیما ساخته و بعدا بنا به نظر حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کننده به 35 تبدیل شد. در حال حاضر اکران فیلم منوط به مشخص شدن مالکیت آن است."

محمدجواد کاسه‌ساز در ادامه افزود: "به هر حال "پروانه‌ای در مه" در شبکه دو تولید شده و از آن سو آقای کاسه‌ساز برای تهیه یک نسخه سینمایی و حضور آن در جشنواره هزینه کرده است. بنابراین باید با تعامل طرفین این مشکل حل شود."

ملکی و بدیعی در "پروانه‌ای در مه"

کاسه‌ساز در پاسخ به این سئوال که برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید تصریح کرد: "به زودی با آقای مهدی فرجی مدیر شبکه دوم سیما جلسه خواهیم گذاشت تا در این باره گفتگو کنیم. به هر حال فیلم سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد و تلاش داریم هر چه زودتر آن را به اکران عمومی درآوریم."

کارگردان "پروانه‌ای در مه" درباره میزان موفقیت آن در گیشه گفت: "این یک فیلم هنری است و برای گیشه ساخته نشده است. ضمن اینکه ما فیلم را برای تلویزیون ساختیم، ولی ساختار سینمایی فیلم را کاملا رعایت کردیم. در هر صورت من به عنوان کارگردان دوست دارم تکلیف فیلم هر چه زودتر مشخص شود. مطمئنم این فیلم مخاطبان خاص خود را خواهد داشت."

"پروانه‌ای در مه" داستان چشم‌انتظاری زنی روستایی برای بازگشت همسرش را روایت می‌کند. عسل بدیعی، کیهان ملکی، برزو ارجمند و زهره صفوی بازیگران، مصطفی احمدیان مدیر فیلمبرداری، بهرام دهقانی تدوینگر، ستار اورکی آهنگساز، ماندانا اویسی دستیار کارگردان، ابراهیم اصغری مدیر تولید و بهرنگ دزفولی‌زاده عکاس فیلم هستند.