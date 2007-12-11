علیرضا خوش طینت مدیر امور کتابخانه های عمومی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشخص شدن زمین کتابخانه مرکزی این استان خبر داد و گفت: با توجه به قراردادهایی که بین مسئولان ایرانی و قطری به امضا رسیده، زمینی که پیش از این برای ساخت کتابخانه مرکزی استان اختصاص یافته بود به بازارچه بین المللی ایران و قطر اختصاص یافت و بحث ساخت کتابخانه مرکزی بوشهر در آن منتفی شد.

وی افزود: در پی این اتفاق با مکاتباتی که انجام داده ایم، قرار شد که در خیابان مطهری - در ورودی شهر بوشهر و در نزدیکی بزرگراه آزادی - زمینی برای این کار اختصاص یابد که این امر مورد موافقت استاندار قرار گرفت و به زودی نیز ساخت کتابخانه مرکزی در آن به تصویب خواهد رسید.

خوش طینت اضافه کرد: این زمین جزو محدود زمینهای متعلق به نیروی هوایی بود که امکان ساخت و ساز در آن با کاربری های غیرنظامی وجود داشت. براساس برنامه جدید مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی، باید زیربنای زمین کتابخانه های مرکزی حداقل 2000 متر مربع باشد که ما البته قصد داریم کتابخانه مرکزی بوشهر را در زمینی به زیربنای 5000 متر مربع بنا کنیم.

وی افزود: به احتمال زیاد کارهای مربوط به تخصیص این زمین در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد و تا چند ماه دیگر کار ساخت کتابخانه مرکزی در آن آغاز می شود.

مدیر امور کتابخانه های عمومی بوشهر همچنین درباره اعتبار پیش بینی شده برای ساخت کتابخانه مرکزی استان گفت: این اعتبار هنوز به صورت قطعی مشخص نشده اما به صورت شفاهی اعتباری در حدود یک میلیارد تومان را برای آغاز عملیات اجرایی اعلام کرده اند.

به گزارش مهر، تا چندی پیش و به دلیل شوره زار بودن بسیاری از زمینهایی که برای ساخت کتابخانه مرکزی پیشنهاد می شد، امکان ساخت چنین کتابخانه بزرگی در این شهر وجود نداشت.