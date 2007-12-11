وزارت خارجه تلاش گسترده ای برای آزادی دارابی انجام داد/ موضوع دارابی نقض آشکار حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی باقری سرپرست معاونت اروپای وزارت امور خارجه شب گذشته در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در حاشیه بازگشت کاظم دارابی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وزارت امور خارجه موظف است تحت هر شرایطی حتی اگر شهروند ایرانی مقیم خارج از کشور متهم واقعی یک پرونده باشد از او حمایت کند اما آنچه که عزم ما را بیشتر جذب کرد تا پیگیر آزادی دارابی باشیم، بی گناهی او بود.

او که در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر سخن می گفت، افزود: از ابتدا بر ما معلوم بود و اسناد ارائه شده به مراجع قضایی آلمان نیز ثابت می کرد که دارابی فردی بی گناه است و این مسئله ما را ترغیب می کرد که اجازه ندهیم فردی بیگناه در زندان بماند.

سرپرست معاونت اروپای وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصولی است که حقوق بشر محور آنهاست و هنگامی که دارابی به عنوان انسانی بی گناه در زندان بود خانواده او در کشور ما دچار مشکلات عدیده شدند و طبیعی بود که به عنوان نماینده نظام و در راستای صیانت از حقوق بشر در رایزنی های دیپلماتیک خود موضوع آزادی خود را با جدیت پیگیری کنم.

"در ملاقات هایی که مسئولان سفارت جمهوری اسلامی در آلمان با مقامات آن کشور داشتند و در سفرهای مسئولان دو کشور به ایران و آلمان همواره موضوع دارابی محور بحث ها بود و آزادی او از خواسته های به حق ما بود که سرانجام تحقق یافت."

خبرنگار مهر از باقری سئوال کرد چگونه دارابی که محکوم به حبس ابد بود، از سوی آلمانها با تبدیل حکم مواجه و آزاد شد و او پاسخ داد: بر اساس مقررات آلمان محکومی که دو سوم محکومیت خود را بگذراند مورد عفو قرار می گیرد و رضایت آلمانی ها از رفتار دارابی در دوره محکومیت، سبب شد او مشمول این مقررات شود.

این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد مدت محکومیت دارابی حبس ابد بود اما بر اساس رویه قضایی آلمان ، مدت حبس او به 23 سال تقلیل یافت و با گذراندن دو سوم مدت محکومیت از تسهیلات برخوردار شد که یکی از آنها عفو مشروط است و تلاش های وزارت خارجه نیز در این بخش قابل ارزیابی است.

خبرنگاری سئوال کرد چرا دارابی که روز گذشته آزاد شد، بلافاصله از آن کشور اخراج گردید و معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه اظهار داشت: آلمانها بر نظر خود مبنی بر مجرم بودن دارابی مصر هستند اما او بر اساس مقررات آن کشور مورد عفو قرار گرفت و از آنجا که ایرانی است تاکید شده بود که باید بلافاصله پس از آزادی خاک آن کشور را ترک کند.