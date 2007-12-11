تکامل ژنتیکی انسان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تئوریهای رایج نشان می دهند که سیر تکامل انسان مدرن کند شده است، اما اکنون دانشمندان دانشگاه ویسکونسین در مدیسون که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" (PNAS) منتشر کرده اند، نشان دادند که در 40 هزار سال گذشته که به عنوان دوره شدیدترین تغییرات تکاملی، رشد و گسترش جمعیتهای انسانی و تغییرات فرهنگی است، رشد جمعیتهای انسانی بیشتر به تکامل ژنتیکی وابسته بوده است.

به اعتقاد این دانشمندان انتخاب مثبت در 5 هزار سال گذشته یعنی از عصر پارینه سنگی تاکنون، نسبت به دوره قبل از آن 100 برابر بیشتر شده است.

در حقیقت در این دوره 5 هزار ساله تغییرات مثبت ژنتیکی در راستای تغییرات رژیم غذایی وابسته به کشاورزی و مقاوت در برابر بیماریهای اپیدمیک که با توسعه تمدن به مهمترین دشمن انسان تبدیل شده اند، در انسان ایجاد شده است.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "در دوره های تکامل، فرهنگها که به کندی رشد می کنند از هیچ مزیتی برخوردار نیستند، بلکه رشد چشمگیر جمعیتهای انسانی بیشتر مرتبط با جهشهای ژنتیکی بوده است و هر جهشی که برای افراد یک مزیت به شمار رفته است با احتمال بیشتری برای انتخاب مواجه بوده و بنابراین در ژنوم انسان تثبیت شده است."

به گفته این محققان، انسانها از نظر ژنتیکی بسیار متفاوت از افرادی هستند که در 5 هزار سال قبل می زیسته اند و بنابراین شباهت چندانی با انسانهای اولیه ای که در 40 هزار سال قبل می زیسته اند، ندارند.

این دانشمندان برای رسیدن به این نتایج از اطلاعات "پروژه بین المللی هاپ مپ" (International HapMap Project) استفاده کردند.

این پروژه شباهتها و تفاوتهای ژنتیکی در انسان را با مطالعه ژنهای منقرض شده در تمام جمعیتهای ساکن زمین نشان می دهد.

تاکنون "هاپ مپ" تنها برای شناسایی ارتباط میان ژنها و بیماریها مورد استفاده قرار می گرفت، اما اکنون این دانشمندان نشان دادند که این اطلاعات می توانند برای ردیابی نقشه تغییرات ژنتیکی جمعیتهای انسانی دورانهای گذشته نیز مفید باشند.

پروژه "هاپ مپ" تفاوتهای فردی را در یک DNA که از "ژنهای چند ریختی" در یک "نوکلوتئد"(SNPs) به دست آمده نشان می دهد و تاکنون در حدود 4 میلیون از مجموع 10 میلیون چندریختی را که در ژنوم انسان وجود دارد طبقه بندی کرده است.

این محققان با کمک این اطلاعات موفق شدند نشان دهند که انتخاب مثبت به طور فعال روی هزار و 800 ژن عمل کرده است که این تعداد ژن برابر با 7 درصد از میراث ژنتیکی انسان است.