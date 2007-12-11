عدم استفاده از سیستم آن لاین مهمترین چالش صنعت هتلداری است

عباس شیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج درباره چالشهای موجود در بخش هتلداری کشور اظهار داشت: نبود آموزشهای کافی یا ارائه آموزشهای نامناسب، عدم توجه به این بحث در دانشگاه ها و هماهنگ نبودن تحصیلات با نوع کار از مواردی است که موجب عدم مهارت در بخش نیروی انسانی شده است.

وی افزود: عدم مهارت در بخش IT ، نبود سیستم اطلاعاتی و گردش دیرهنگام و نادرست اطلاعات در هتلها نیز از عمده ضعف های این بخش است به نحوی که انتظارات و نیازهای به روز مشتری در این چرخه ضعیف گم می شود در حالیکه مشتریان هتلها می توانند اکثر نیازهای خود را از طریق سیستمهای اطلاع رسانی جهانی شناسایی و رفع کنند.

مدیرعامل هتلهای پارسیان خاطرنشان کرد: تدوین استاندارد هتلداری در کشور نیز یکی از مواردی است که باعث عدم تناسب خدمات دهی مناسب به مشتریان خارجی و عدم رقابت هتلهای ایران با هتلهای دیگر خارج از کشور شده است گرچه ایران در برخی موارد امکان رقابت با هتلهای کشورهای دیگر را دارد اما در برخی موارد با توجه به استانداردهای موجود امکان رقابت فراهم نیست.

شیریان یادآور شد: هتلهای ایران در بخش تاسیسات و تجهیزات مشکلی ندارند و بیشترین مشکل در بخش نیروی انسانی ماهر، استانداردسازی و تعریف کیفیت است.

وی با اشاره به اینکه هتل جزء اولویتهای اصلی در جذب توریست و یکی از نیازهای اصلی مشتری است، تصریح کرد: شناخت نیاز مشتری و تامین آن همچنین شناخت فرهنگ و دلیل حضور مشتری در هتلها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز وی از عمده ترین موارد جذب توریست است که در صورت عملی شدن آن موجب می شود صنعت هتلداری در ایران با توجه به شرایط موجود به یک صنعت پرفروش تبدیل شود و جایگزین صنعت نفت قرار گیرد.