نایب قهرمانی تکواندو تهران و ریسکی که جواب مثبت داد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره از رقابتهای تکواندو پایتخت های جهان با حضور 21 تیم به مدت دو روز در سالن اسماعیل اف شهر مسکو برگزار شد.

مسئولان برگزاری این مسابقات با سعی و کوشش فراوان و ایجاد تسهیلات لازم این تعداد تیم را برای اولین دوره در یک فصل سرد به مسکو آوردند که در نوع خود یک موفقیت بزرگ محسوب می شود و قطعا در سالهای آینده شاهد حضور تیم های بیشتری خواهیم بود.

حضور تیم هایی از کره، آمریکا و ایران که مدعیان اصلی رقابتهای جهانی و المپیک هستند درکنار تیم های خوبی چون بلاروس ، قزاقستان، ازبکستان ، لهستان ،اوکراین، آذربایجان ، جمهوری چک ، چین و خود میزبان که بعضا برخی ملی پوشان خود را به همراه داشتند باعث شد تا مسابقات درسطح فنی بسیار خوبی برگزار شود.

تهران که در طول سالهای اخیر بیشترین نماینده را در تیم ملی داشته است با میدان دادن به جوانان با آتیه و نفراتی که در مسابقات کشوری تیم های تهران را همراهی کرده اند به عبارتی ساختار شکنی کرد و به نفراتی میدان داد که مسن ترین آنها 20 سال سن داشت و با استفاده از تجربیات مرتضی کریمی و حسن اصلانی راهی این مسابقات شد و با کسب 5 پیروزی، دو تساوی و دو باخت عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

از سوی دیگر برای اولین با 5 داور بین المللی ایران که کمتر فرصت قضاوت در رقابتهای بین المللی را پیدا کرده بودند به این مسابقات اعزام شدند. با این تصمیم هیئت تکواندو این فرصت را در اختیار جوانان با آتیه تهران و داوران خود گذاشت تا در یک میدان رسمی توانایی خود را به نمایش بگذارند و این جوانان نیز با ارائه مبارزات زیبا و دیدنی به خوبی جواب اعتماد متولیان تکواندو تهران را داد.

این مسابقات در چهار وزن المپیکی و به صورت تیمی برگزار شد که تیم تهران در مرحله مقدماتی پس از دو تساوی با مسکو ب و تاشکند ، بلگراد، باکو و بخارست را شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. تیم تهران در مرحله یک چهارم نهایی برابر واشنگتن قرار گرفت و با برتری 3 بر یک مقابل همتای آمریکایی خود به نیمه نهایی رسید.

مینسک بلاروس حریف تهران در این مرحله بود که در این دیدار سنگین و فشرده تیم تهران با برتری 3 بر2 راهی بازی نهایی شد. دراین دیدار تاجیک دو بار به میدان رفت و با کسب دو پیروزی سند پیروزی تیم تهران را امضا کرد. تهران در بازی پایانی با آسیب دیدگی حسن آقازاده یکی از بهترین های این دوره مواجه شد و درنهایت هم 3 بریک باخت به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

اما تیم بانوان تهران هم با کسب مدال برنز دست به کار بزرگی زد.این تیم با ترکیب نظامی ، رنجبر ، تیموری و خلج زاده با مربیگری شهریاری به این مسابقات اعزام شد که با کسب 4 پیروزی و دو شکست در جای سوم ایستاد. بانوان تهرانی کم تجربه نبودند و نفراتی که تجربه میدانهای جهانی و قاره ای را در کارنامه داشتند با استفاده از همین تجربه در "شی هاپ چانگ " اسماعیل اوف مبارزات خوبی را پشت سر گداشتند. به خوبی مقابل حریفان مبارزه کردند و نتایج خوبی هم کسب کردند و نشان دادند با خودباوری می توان به سکوهای قهرمانی دست یافت.

رقابتهای پایتخت های جهان در سالهای آینده قوام بیشتری خواهد یافت و تیم تهران باید با توجه بیشتر مسئولان و تدارک وسیعتر راهی این آوردگاه مهم بین المللی شود.