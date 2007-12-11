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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

حمایت آمریکا از قرارداد هسته ای لیبی و فرانسه

حمایت آمریکا از قرارداد هسته ای لیبی و فرانسه

آمریکا با حمایت از انعقاد قرارداد هسته ای میان لیبی و فرانسه، ابراز امیدواری کرد لیبی به تصمیم خود در کنار گذاشتن تسلیحات کشتار جمعی پایبند بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کورتیس کوپر" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا امروز گفت: با توجه به تصمیم تاریخی سال 2003 لیبی برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحات کشتار جمعی اش، ما امیدواریم هرگونه همکاری با لیبی در استفاده صلح آمیز، ایمن و مسؤلانه از انرژی هسته ای مطابق با بالاترین استانداردهای منع اشاعه تسلیحات اتمی باشد.

فرانسه شب گذشته از انعقاد قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد یورو با لیبی در زمینه فروش راکتور هسته ای به این کشور خبر داد؛این قراردادها در جریان سفر "معمر قذافی" رهبر لیبی به فرانسه که پس از 34 سال صورت گرفت، با "نیکلا سارکوزی"، همتای فرانسوی وی به امضا رسید.

آمریکا سال گذشته اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود را با لیبی در سطح سفیر برقرار و این کشور را از فهرست حامیان تروریسم خارج کرده است.

کد مطلب 602485

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