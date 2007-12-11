جشنواره فیلم کوثر در مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یزدان عشیری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل همزمانی آغاز این جشنواره با شهادت امام جواد(ع)، جشنواره فیلم کوثر افتتاحیه خاصی ندارد.

معاون امور رسانه ای و اطلاع رسانی این جشنواره افزود: اما بیش از ٥٠٠ کارگردان فعال سینما، هنرمندان و نیز نمایندگان رسانه های گروهی، امروز پس از ورود به شهر مقدس مشهد به احترام شهادت آن امام همام و نیز زیارت امام رضا(ع) در حرم مطهر حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به این که نمایش فیلم های جشنواره کوثر از فردا صبح در مجتمع سینمایی سیمرغ و دو سالن سینما قدس آغاز می شود از برگزاری شش نشست تخصصی با هدف "بررسی و آسیب شناسی سینمای زن" و "تبیین جایگاه زن در عرصه سینمای ایران" در تهران خبر داد.

عشیری یادآور شد: برای میهمانان، دست اندرکاران و هنرمندان حاضر در جشنواره فیلم کوثر، برنامه های خاصی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به زیارت بارگاه منور و آسمانی امام رضا(ع)، دیدار و عیادت از جانبازان با هدف تجلیل از حضور تاثیرگذار آنها در طول هشت سال دفاع مقدس، بازدید از اماکن مذهبی و تاریخی و آرامگاه فردوسی اشاره کرد.

وی ادامه داد: ستاد برگزاری جشنواره فیلم کوثر به منظور حضور تاثیرگذار اعضای سینمای جوان استان و هنرجویان آموزشگاه های سینمایی در این جشنواره تسهیلات خاصی را برای این گروه در نظر گرفته است.

این مسئول با اشاره به استقبال نسل جوان و دانشجویان سینما از برگزاری جشنواره فیلم کوثر بیان داشت: در مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی که ٢٣ آذرماه در مجتمع فرهنگی هنری شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار می شود، برگزیدگان در بخش های مختلف از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد و زن، بهترین فیلم نامه، بهترین فیلم کوتاه، مستند، ویدیویی و ... معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.