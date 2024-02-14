سپاه از مکتب امام حسین (ع) الگو گیری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی چهارشنبه شب در آئین جشن اعیاد شعبانیه در سپاه شهرستان تنگستان با تبریک ولادت با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار اظهار داشت: تقارن و نام گذاری روز پاسدار با ولادت با سعادت حضرت امام حسین (ع) بر اساس ویژگی‌هایی که پاسداران دارند و نشأت گرفته از مکتب امام حسین (ع) است.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: ویژگی‌های برجسته امام حسین (ع) از خودگذشتگی، ایثار، نپذیرفتن باطل، احیا امر به معروف و نهی از منکر و بسیاری از ویژگی‌های دیگر است که امروز پاسداران جامعه اسلامی در واقع سر سفره مکتب حضرت امام حسین (ع) قرار دارند.

وی یاد آور شد: پاسداران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با الگو گیری از مکتب امام حسین (ع) مسیر راه خود را انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: پاسداران با انتخاب مسیر پر افتخار رسیدن به کمال انسانی پاسدارانی برجسته و بنام که بیشتر به جامعه معرفی شدند شهیدان حاج قاسم سلیمانی؛ باکری، همت؛ زین الدین و خیلی از شهدای دیگری که با الگو گیری از مکتب حسینی راه خود را انتخاب کردند.

لطفی خاطرنشان کرد: امروز پیام پاسداران نظام جمهوری اسلامی ایران با نشأت گیری از پیام کربلایی هیهات من الذله امام حسین (ع) که هرگز باطل نخواهیم پذیرفت، است.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: در همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، اشتغال زایی و رهبری فضای‌های جهادی اقدامات سپاه و پاسداران بی نظیراست.