اعتبارت پژوهشی از اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی تفکیک شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شمس الدینی در همایش کیفی سازی پژوهش در دستگاه های اجرایی استان تهران با بیان اینکه برخی از دستگاه های اجرایی هزینه های پژوهشی در اختیار را صرف پژوهش نمی کنند، گفت: دستگاه های اجرایی استان تهران باید چگونگی هزینه اختصاص یک درصد از اعتبارات پژوهشی را به استانداری و دبیرخانه ستاد پژوهش استان ارائه دهند.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران از تشکیل بانک اطلاعات پژوهشی در استان تهران خبر داد و خاطر نشان کرد: در این بانک اطلاعات پژوهش های انجام شده در دستگاه های اجرایی به منظور جلوگیری از انجام پژوهش های موازی تشکیل می شود.

شمس الدینی با تاکید بر ضرورت استفاده از پژوهش های انجام شده در دستگاه های اجرایی ، خاطر نشان کرد: توجه به نیاز دستگاه های اجرایی در پژوهش ها، سبب پویایی و پیشرفت در اجرای وظایف محوله و افزایش انگیزه پژوهشگران می شود.

وی بر ارزیابی مجدد از پژوهش های انجام شده تاکید کرد و گفت: بررسی اختصاص یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی استان برای انجام پژوهش ، در دستور کار استانداری تهران قرار دارد.