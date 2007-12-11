قطعنامه 598 را از موضع حکمت پذیرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز دردومین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان، معلولین و سالمندان که توسط شهرداری تهران برگزار شده بود ، با توصیف جانبازان به عنوان شهدای زنده گفت: جانبازان حق زیادی بر گردن جامعه دارند و جزء شخصیت های کم نظیر تارخ بشر محسوب می شوند جانبازان راه را خود انتخاب کرده اند و این از سر تصادف نبود و می دانستند راهی را که می روند با همین خطرات مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: جانبازان انقلاب اسلامی باعث افتخار ملت و انقلاب ما شدند و در حقیقت مبلغان راه خدا هستند.

رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت معلولان اشاره کرد و گفت: حدود 10 درصد جامعه بشری گرفتار نوعی معلولیت است، وظیفه سنگینی بر دوش همه انسانهای غیر معلول به خصوص دولت ها و قدرت هاست که به این بخش مهم از انسانهای جامعه بیشتر توجه کنند .

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه برخی معلولیت ها به وسیله پیشگیری ، می تواند انجام نشود و در بسیاری از موارد معلولیت امکان توانبخشی وجود دارد، گفت: غفلت از این مسئله جای گله و کوتاهی دارد و باید همه امکانات را در خدمت گرفت تا معلولانی که امکان دارند توانبخشی پیدا کنند.

وی سالمندان را هم بخش مهم و با تجربه هر جامعه توصیف کرد و گفت: سالمندان حق دارند که بقیه عمر خود را در آسایش و رفاه زندگی کنند .

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرمان امام(ره) مبنی بر واگذاری بنیاد مستضعفان به جانبازان در اواخر جنگ، آنرا تصمیمی حکیمانه توصیف کرد و گفت: این مسئله به این خاطر بود که از ثروت بیناد مستضعفان که باقی مانده ثروت رژیم سابق بود برای رفاه و آسایش جانبازان استفاده شود ، ما در آن مقطع از تجربیات آلمانی ها استفاده کردیم و گروهی را به آنجا فرستایم تا از تجربیات آنها استفاده کنند. حرکت های بزرگی هم برای آسایشگاه سازی برای جانبازان صورت گرفت که متاسفانه بعد این حرکت ادامه پیدا نکرد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به دوران حضور خود در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در آن زمان دو قانون مخصوص جانبازان و معلولین تصویب کردیم ، قانون اول این بود که کارگاهها و کارخانه های بزرگ باید سه درصد از نیروی خود را از میان معلولان و جانبازان استخدام کنند و قانون دوم این بود که همه کارگاهها و کارخانه ها باید شرایط فیزیکی کارگاه خود را متناسب با وضعیت معلولین و جانبازان تنظیم کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری خواستار پیگیری این قانون و دلایل عدم اجرای کامل آن شد و گفت: اجرای این دو قانون بسیاری از مشکلات را حل می کند.

وی همچنین به سیاست های کلی تصویب شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: چیزهای خوبی در این بخش نوشته شده که پایه خوبی برای ادامه کار محسوب می شود.

هاشمی رفسنجانی با تشکر از شهرداری برای متناسب سازی شهر برای حضور و زندگی معلولین و جانبازان گفت: شهرداریها اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند که از آنها باید قدر دانی شود، ولی هنوز ابتدای کار هستیم .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری ازسخنان خود خواستار به کارگیری ابزارهای دیجیتالی و الکترونیک برای حل مشکلات جانبازان و آسان کردن کارهای آنها شد و گفت: در خارج وسایل خوبی طراحی شده که هنوز در داخل نمونه آن را نداریم .

وی همچنین خواستار میدان دادن به جانبازان و معلولین برای حل مشکلات خود شد و گفت: معلولین می توانند حتی کمک رسان هم باشند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فداکاری جانبازان در مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی گفت: در زمان جنگ تحمیلی انقلاب اسلامی در مقابل همه شرور های دنیا می جنگید و ملت ایران با همین قهرمانان ( جانبازان ) توانست آنها را شکست بدهد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به آخرین ماههای جنگ تحمیلی گفت: وقتی ما قطعنامه را پذیرفتیم ، صدامیان خیال کردن ایران از موضع ضعف قطعنامه را پذیرفته است اما ما قطعنامه را از موضع حکمت پذیرفتیم .

وی ادامه داد: ما می دانستیم که دشمن قصد دارد سلاحهای مخرب شیمیایی را در شهرهای بزرگ بکار ببرد و برای جلوگیری از این خطرهای بزرگ قطعنامه را پذیرفتیم ، عراق در این مقطع دوباره از همان مسیر ابتدای جنگ حمله کرد و به نزدیکی های اهواز رسید یک صحنه تاریخی در این میان شکل گرفت بدون اینکه ما تبلیغی بکنیم همه نیروها ، نیروهای قدیمی که جبهه را ترک گفته بودند و جانبازها دوباره به جبهه ها حضور آورند و چنان تودهنی به دشمن زدند که آنها عرض چند ساعت عقب نشستند ، در عملیات های قبلی ما چند ما تبلیغات می کردیم اما این بار هیچ تبلیغی نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنان خود خواستار اصلاح فضای فرهنگی جامعه در مورد فعالیت و حضور جانبازان و معلولین در جامعه شد و از صدا و سیما خواست توجه بیشتری به این موضوع نشان دهد.