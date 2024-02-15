دستگیری ۶ سارق در شهرستان بم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یوسف سلیمانی، گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته پلیس بم با پیگیری پرونده‌هایی در رابطه با وقوع چند مورد سرقت منزل، مغازه، سیم و کابل برق و انجام گشت زنی‌های هدفمند در نقاط جرم خیز موفق به کشف چندین فقره سرقت شد.

وی افزود: در این راستا مأموران تیم تجسس کلانتری ۱۱ در یک عملیات ضربتی یک نفر سارق موتور سیکلت و دو سارق محتویات داخل خودرو و مدارک هویتی از یک خانواده را کشف کردند.

سرهنگ سلیمانی، خاطر نشان کرد: دستگیری دو سارق ساختمان‌های نیمه کاره، سارق سیم و کابل برق و یک سارق مغازه نیز از دستاوردهای اجرای گشت زنی هدفمند از سوی عوامل انتظامی سایر کلانتری‌ها در نقاط جرم خیز این شهرستان بود.

وی با بیان اینکه اموال به سرقت رفته پس از شناسایی مالباختگان به آنان تحویل گردید، تصریح کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری دیگر سارقان مرتبط با این سرقت‌ها ادامه دارد.