  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۱

موفاز خبر داد:

برگزاری مذاکرات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران در ژانویه

برگزاری مذاکرات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران در ژانویه

وزیر ترابری رژیم صهیونیستی از گفتگوهای این رژیم با آمریکا درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در ماه ژانویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "جروزالم پست"،"شائول موفاز" که مسئول گفتگوهای راهبردی رژیم صهیونیستی با آمریکا درباره ایران است، گفت : آمریکا، اروپا و اسرائیل اطلاعات کافی درباره برنامه هسته ای ندارند.

وی افزود: برآورد اطلاعات ملی آمریکا (NIE) ثابت کرد که همان اطلاعات می تواند به روشهای مختلفی تفسیر شود.

موفاز در گفتگو با جروزالم پست هم ادعا کرد: راهها برای حرکت به سوی جلو در تلاش برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران در نشست بعدی بین تیمهای گفتگو کننده راهبردی اسرائیل و آمریکا درباره ایران درماه ژانویه بررسی خواهد شد.

به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته است ، حتی روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است. 

کد مطلب 602495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها