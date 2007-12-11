برگزاری مذاکرات آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ایران در ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "جروزالم پست"،"شائول موفاز" که مسئول گفتگوهای راهبردی رژیم صهیونیستی با آمریکا درباره ایران است، گفت : آمریکا، اروپا و اسرائیل اطلاعات کافی درباره برنامه هسته ای ندارند.

وی افزود: برآورد اطلاعات ملی آمریکا (NIE) ثابت کرد که همان اطلاعات می تواند به روشهای مختلفی تفسیر شود.

موفاز در گفتگو با جروزالم پست هم ادعا کرد: راهها برای حرکت به سوی جلو در تلاش برای جلوگیری از هسته ای شدن ایران در نشست بعدی بین تیمهای گفتگو کننده راهبردی اسرائیل و آمریکا درباره ایران درماه ژانویه بررسی خواهد شد.

به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته است ، حتی روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.

