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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۵

وزیر ارتباطات به مازندران سفر کرد

وزیر ارتباطات به مازندران سفر کرد

ساری- «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مازندران سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح پنجشنبه به مازندران سفر کرد و حضور در گلزار شهدا و آئین بازدید از پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها (شهرستان آمل) از برنامه‌های وی است.

بهره برداری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها و افتتاح سایت‌های روستایی و ۵G ایرانسل (شهرستان بابل)، آئین بازدید از پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها (شهرستان ساری - خیابان معلم)، جلسه شورای اداری استان و افتتاح پروژه فیبر نوری شهرستان نکا به صورت وبیناری از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر ارتباطات به مازندران است.

کد مطلب 6024967

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