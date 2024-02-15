وزیر ارتباطات به مازندران سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح پنجشنبه به مازندران سفر کرد و حضور در گلزار شهدا و آئین بازدید از پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها (شهرستان آمل) از برنامه‌های وی است.

بهره برداری پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها و افتتاح سایت‌های روستایی و ۵G ایرانسل (شهرستان بابل)، آئین بازدید از پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها (شهرستان ساری - خیابان معلم)، جلسه شورای اداری استان و افتتاح پروژه فیبر نوری شهرستان نکا به صورت وبیناری از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر ارتباطات به مازندران است.