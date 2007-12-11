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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

تیم فوتبال سپاهان فردا به ایران باز می گردد

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با قبول شکست برابر اوراوار ردز و ناکامی در راهیابی به دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان فردا وارد ایران می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، این تیم پس از ناکامی در صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان ساعت 10 امشب به وقت ژاپن عازم امارات می شود. زرد پوشان اصفهانی بامداد فردا وارد امارات می شوند و پس اقامتی کوتاه در این شهر به ایران باز می گردند. هنوز زمان پرواز کاروان سپاهان به تهران مشخص نیست و مسئولان این باشگاه تلاش می کنند تا در اولین فرصت بلیت سفر به تهران را تهیه کنند.

تیم فوتبال سپاهان روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان مقابل اوراوا ردز متحمل شکست 3 بریک شد و از راهیابی به دیدار نیمه نهایی این رقابت ها بازماند.

 

کد مطلب 602497

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