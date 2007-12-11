تیم فوتبال سپاهان فردا به ایران باز می گردد

به گزارش خبرنگارمهر، این تیم پس از ناکامی در صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان ساعت 10 امشب به وقت ژاپن عازم امارات می شود. زرد پوشان اصفهانی بامداد فردا وارد امارات می شوند و پس اقامتی کوتاه در این شهر به ایران باز می گردند. هنوز زمان پرواز کاروان سپاهان به تهران مشخص نیست و مسئولان این باشگاه تلاش می کنند تا در اولین فرصت بلیت سفر به تهران را تهیه کنند.

تیم فوتبال سپاهان روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه های جهان مقابل اوراوا ردز متحمل شکست 3 بریک شد و از راهیابی به دیدار نیمه نهایی این رقابت ها بازماند.