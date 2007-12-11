نمایشگاه عکس "پنجره ای رو به یار" در مشهد برپا می شود

مجید سیف العلمایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این نمایشگاه از تاریخ 21 آذر ماه به مدت دو هفته در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

مدیرعامل آموزشگاه آزاد سینمایی و عکاسی آگاه فیلم بیان داشت: در این نمایشگاه، 20 قطعه عکس از مجموعه عکس های تاریخی مربوط به مشهد قدیم به نمایش در آمده است.

وی یادآور شد: این مجموعه منتخبی از عکس هایی است که بیش از 50 سال پیش توسط عکاسان مختلف از مردم و اماکن گذشته مشهد عکاسی کرده اند.

سیف العلمایی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بنا دارد شمایی کلی از آن ایام را در مقابل دیدگان بیننده بگشاید.

علاقمندان می توانند با مراجعه به WWW.agahfilm.ir از این نمایشگاه دیدن کنند.