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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۱

نمایشگاه عکس "پنجره ای رو به یار" در مشهد برپا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکسی از نوع عکاسی مستند با عنوان "پنجره ای رو به یار" برگزار می شود.

مجید سیف العلمایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این نمایشگاه از تاریخ 21 آذر ماه به مدت دو هفته در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

مدیرعامل آموزشگاه آزاد سینمایی و عکاسی آگاه فیلم بیان داشت: در این نمایشگاه، 20 قطعه عکس از مجموعه عکس های تاریخی مربوط  به مشهد قدیم به نمایش در آمده است.

وی یادآور شد: این مجموعه منتخبی از عکس هایی است که بیش از 50 سال پیش توسط عکاسان مختلف از مردم و اماکن گذشته مشهد عکاسی کرده اند.

سیف العلمایی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بنا دارد شمایی کلی از آن ایام را در مقابل دیدگان بیننده بگشاید.

علاقمندان می توانند با مراجعه به WWW.agahfilm.ir از این نمایشگاه دیدن کنند.

کد مطلب 602498

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