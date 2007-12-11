"صحنه" مهرماه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره مهرماه "صحنه" در بخش مقالات، "بنتلی از برتولت برشت می‌گوید"، "به سوی نقد جدید"، "موسیقی در تئاتر یونان باستان"، "دید مذهبی در تئاتر" و "شرحی کوتاه بر اصول" را منعکس کرده و در ادامه به مقالاتی تألیفی چون "دایره جادویی" پرداخته است.

بخش گفتگو شامل گفتگوهایی است با محمدحسین ایمانی خوشخو، داود فتحعلی‌بیگی، منیژه محامدی، مائده طهماسبی و حجت‌الاسلام روح‌الله ولی‌نژاد. نقد و بررسی نمایش‌های "پرده‌ها از راه می‌رسند"، آیا تو تا به حال عاشق شده‌ای روژانو؟"،‌ "کوارتت" و "مزرعه مین" در بخش نقد نمایش مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی یک نمونه عملی از به کارگیری امکانات تئاتر مشارکت در چین در بخش گزارش، نمایش روحوضی در تئاتر شهر در بخش برگی از گذشته، متن نمایشنامه "تمثال مادر" نوشته آلن آکبورن در بخش نمایشنامه و نهایتاً "راپرت مطرب و مطربه در تیاتر" در بخش راپرت به کار این شماره پایان می‌دهد.

شماره 47 ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" ویژه مهرماه 86 به مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری سعید کشن فلاح در 80 صفحه با قیمت 900 تومان در دسترس علاقمندان است.