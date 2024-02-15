ستاره صربستانی وارد تبریز شد/ توافق دلتیچ با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مذاکره باشگاه تراکتور و جلب رضایت باشگاه ولس یونان، میلوش دلتیچ، وینگر ۳۰ ساله صربستانی برای حضور در تست پزشکی و انجام مذاکرات نهایی، امروز پنج شنبه وارد تبریز شد.

این بازیکن کاملاً در شرایط مسابقه قرار دارد به طوری که در فصل جاری ۲۱ بار پیراهن تیم ولس در سطح اول فوتبال یونان را برتن کرده و موفق به زدن چهار گل و ارسال یک پاس گل شده است.

آخرین حضور دلتیچ در زمین مسابقه به دیدار ۱۴ بهمن ماه ولس مقابل پانایتولیکوس برمی‌گردد.

وی در دیدار روز یکشنبه ۲۲ بهمن برابر کیفیسیا نیز در لیست تیمش حضور داشت.

دلتیچ سابقه حضور در تیم ملی زیر ۱۹ سال صربستان را هم دارد و در مجموع ۳۱۱ بازی در باشگاه‌های مختلف، آمار ۵۰ گل و ۲۷ پاس گل از خود برجای گذاشته است.

دلتیچ پیراهن تیم‌های مختلف در سوپرلیگ صربستان، لیگ رومانی، لیگ یونان و لیگ قبرس را برتن کرده و سابقه حضور در تیم آ. ا. ک آتن که طی سال‌های اخیر ستاره‌های ملی پوش فوتبال ایران را در خود جای داده است را هم در کارنامه دارد.

وی علاوه بر پست وینگر راست، توانایی بازی در پست وینگر چپ و مهاجم سایه را دارد.

بر اساس ارزش‌گذاری سایت معتبر ترانسفر مارکت، دلتیچ در دوران اوج قرار دارد و طی سال‌های اخیر همواره در ترکیب تیم‌هایش حضور داشته به طوری که فصل گذشته ۳۵ بازی برای تیمش انجام داده است.