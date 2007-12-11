تاکید بر اختیارات محدود مدودوف / پوتین مشاور اجرایی رئیس آتی کرملین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ویکتور زوبکوف"،امروز و یک روز پس از اعلام حمایت "ولادیمیر پوتین" از مدودوف، حمایت خود را از وی اعلام کرد.



خبرگزاری ریانووستی روسیه به نقل از زوبکوف گزارش داد: 15 سال پیش ما در سنت پترزبورگ همکار بودیم و او فردی موفق از خود نشان داد؛ او انتخابی بسیار خوب است.

پوتین، زوبکوف و مدودوف در دهه 1990 همگی در شهرداری سنت پترزبورگ کار می کردند. مدودوف اکنون معاون زوبکوف و نیز رئیس شرکت گازپروم روسیه است. زوبکوف همچنین گفت که پوتین از قبل با وی درباره حمایت از مدودوف صحبت کرده بود.

دولت آمریکا درباره موضوع حمایت پوتین از مدودوف موضعگیری نکرد و آن را مسئله داخلی روسیه دانست. "دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید شب گذشته در این باره گفت: ما سیاستهای داخلی روسیه را به خودشان واگذار می کنیم.

از سوی دیگر روزنامه های روسیه امروز با پیش بینی پیروزی مدودوف در انتخابات ریاست جمهوری نوشتند: وی اختیارات محدودی خواهد داشت. روزنامه "ودوموستی" به نقل از منابع مطلع در کاخ کرملین نوشت: مدودوف مسابقه را برد و جانشین (پوتین) شد، اما او باید دیدگاههای سیلوویکی، مقام امنیتی کرملین، را مد نظر قرار دهد. به سیلوویکی مناصب بالایی در دولت داده خواهد شد.

این روزنامه همچنین نوشت: مدودوف مجبور است از دستورات و برنامه توسعه اقتصادی پوتین که تا سال 2020 ادامه دارد، تبعیت کند.

روزنامه "ورمیانووستی" نیز نوشت : مدودوف در انتخابات 2 مارس 2008(12 اسفند) به عنوان سومین رئیس جمهور روسیه انتخاب خواهد شد، اما ثبات حاکمیت وی به جایگاه آینده پوتین در نظام سیاسی کشور بستگی خواهد داشت. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد در کرملین نوشت: پوتین یک مشاور اجرایی برای رئیس جمهور آینده در طیف نامحدودی از مسائل خواهد بود.

روزنامه "کامرسانت" بدون اظهارنظر درباره احتمال پیروزی مدودوف در انتخابات، انتخاب وی را در جلسه کاخ کرملین در روز گذشته به یک نمایش تشبیه کرد که هر کس نقشش را به خوبی ایفا کرد.