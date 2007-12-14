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۲۳ آذر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

والدین مراقب باشند؛

انتقاد مداوم تاثیر مخربی بر فرزندان دختر دارد

انتقاد مداوم تاثیر مخربی بر فرزندان دختر دارد

بررسی ها نشان می دهد انتقاد خانواده ها از فرزندان که عموماً به منظور اصلاح صورت می گیرد، تاثیرات منفی زیادی داشته که این تاثیرات بر دختران به مراتب عمیق تر است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز محققان با مطالعه 455 دانشجوی دختر که ازوزن یا ظاهر خود ناراضی بودند، دریافتند بیش از 80 درصد آنها، والدین و یا خواهر و برادرانشان در دوران کودکی از ظاهر آنها ایراد می‌گرفته‌اند.

بنابر همین گزارش انتقاد مداوم خانواده ها موجب کاهش عزت نفس و احساس ارزشمندی در دختران شده و در مواردی آنها  را به شدت وابسته به تایید دیگران می کند.

در چنین مواردی این افراد در سنین بلوغ حاضرند با عرضه ظاهر خود توجه و حمایت دیگران را جلب کنند که این کار نیز عواقب دیگری در پی دارد.

در ضمن عموماً دخترانی که در خانواده های منتقد زندگی می کنند، روحیه ای مهر طلب دارند و در مواردی به شدت دچار کمبود محبت و حمایت هستند.

شاید والدین از اهمیت گفتار و کلام خود بر فرزندان به قدر کافی اطلاع نداشته باشند اما به عقیده کارشناسان بهتر است برای اصلاح فرزندان به ویژه دختران به جای سرزنش و انتقاد به ارائه راههای جدید برای آنها پرداخت. زیرا در مطالعات مشخص شده حتی زنانی که در سنین میانسالی بوده اند، هنوز تاثیرات این انتقاد مداوم را با خود داشته و عموماً استقلال و عزت نفس کمتری دارند.

کد مطلب 602505

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