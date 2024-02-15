به گزارش خبرگزاری مهر، مسؤول سازمان بسیج رسانه استان گفت: جام امید رسانه با همکاری جمعی از دستگاههای اجرایی استان با محورهای جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امید آفرینی برگزار میشود.
سرگرد عباس رضایی افزود: این رویداد در قالب یک رقابت رسانهای با حضور فعالین رسانهای استان برگزار میشود و شاخصهای ارزیابی آن شامل حجم و تعداد انتشار، کیفیت و محتوا، تعداد بازدید، تعداد اشتراک گذاری محتوا، میزان بازخورد و عکسالعمل مخاطب خواهد بود.
رضایی خاطرنشان کرد: ایده پردازی، گزارش مکتوب، خبری، تحلیلی و تحقیقی، یادداشت و سرمقاله، پادکست، تیتر، عکس پوستر و اینفوگرافی، کلیپ موبایلی قالبهای مسابقه در این رویداد رسانهای است.
وی با بیان اینکه محل انتشار آثار تولید شده در رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی است، گفت: جزئیات و نحوه شرکت در این رویداد به زودی اطلاع رسانی میشود.
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