به گزارش خبرگزاری مهر، مسؤول سازمان بسیج رسانه استان گفت: جام امید رسانه با همکاری جمعی از دستگاه‌های اجرایی استان با محورهای جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امید آفرینی برگزار می‌شود.

سرگرد عباس رضایی افزود: این رویداد در قالب یک رقابت رسانه‌ای با حضور فعالین رسانه‌ای استان برگزار می‌شود و شاخص‌های ارزیابی آن شامل حجم و تعداد انتشار، کیفیت و محتوا، تعداد بازدید، تعداد اشتراک گذاری محتوا، میزان بازخورد و عکس‌العمل مخاطب خواهد بود.

رضایی خاطرنشان کرد: ایده پردازی، گزارش مکتوب، خبری، تحلیلی و تحقیقی، یادداشت و سرمقاله، پادکست، تیتر، عکس پوستر و اینفوگرافی، کلیپ موبایلی قالب‌های مسابقه در این رویداد رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه محل انتشار آثار تولید شده در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی است، گفت: جزئیات و نحوه شرکت در این رویداد به زودی اطلاع رسانی می‌شود.