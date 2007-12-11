به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین صدر، دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان پیش از ظهر امروز در نشست خبری اضلاع جبهه متحد با خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات این جبهه از ابتدا تا کنون اظهار داشت: از ابتدای سال 86 برنامه ریزی برای تشکیل جبهه متحد اصولگرایان صورت گرفت و کار بر اساس ساز و کار تعیین شده از سوی این جبهه پیش رفته است.

وی درباره چگونگی شکل گیری ساز و کار تعیین شده برای جبهه متحد اصولگرایان افزود: تا کنون چهار همایش در تاریخ های 25 مرداد، 3 آبان، اول آذر و 15 آذرماه برگزار کردیم که بر اساس آن به ترتیب گروه های 6 نفره استانها ضمن آشنایی با دستورالعمل و وظایف کمیته ها و شوراهای استانی سازوکار مناسب را برای رسیدن به نامزدهای واحد مورد بحث قرار داده و کمیته های استانی نیز در آخرین همایش نتیجه فعالیت های خود را بر اساس سازوکار تعیین شده که رسیدن به نامزدهای واحد بود مطرح کردند.

صدر با اشاره به سیر جریان اصولگرایی در کشور تصریح کرد: جبهه متحد سعی کرده که بر اساس دستورالعمل و فرآیند تعیین شده از سوی این جبهه سازوکار مناسبی را در کل کشور پیش گرفته که بحمدالله تا کنون نتایج خوبی را در بر داشته است.

عضو جبهه متحد اصولگرایان ادامه داد: تمام تلاش این جبهه برآن است که افراد درقالب گروه های سیاسی فعالیت کنند تا انتخاباتی شایسته جمهوری اسلامی ایران در 24 آذر ماه برگزار شود.

صدر همچنین چارچوب اخلاقی و رعایت ارزش ها را در صدر فعالیت های گروه های سیاسی از جمله جبهه متحد اصولگرایان مباحثی مهم توصیف کرد و اظهار داشت: اگرخواهان مجلسی کارآمد وبا اقتدار هستیم که می تواند انسجام در اجرایی کردن قوانین وضع شده را بیشتر کند، باید به دنبال مجلسی باشیم که علاوه بر کار نظارتی در کنار دولت خدمتگزار تنها به فکر خدمت به مردم باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم با حضور در انتخابات 24 آذر علاوه بر پرشور کردن انتخابات، مجلس شایسته ای را انتخاب کنند.