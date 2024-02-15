تمرکز استقلال بر روی برد است/ نفت آبادان به شوک نیاز داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی در نشست خبری پیش از دیدار برابر صنعت نفت آبادان از هفته شانزدهم لیگ که فردا جمعه در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد گفت: شرایط تیم ما با تمریناتی در این ۴۰ روز انجام داده ایم خوب است. ضمن اینکه نفرات جدیدی به ما اضافه شدند که می توانیم با قدرت بیشتری در نیم فصل دوم به میدان برویم.

وی گفت: صنعت نفت آبادان هم یک تیم ریشه دارو قدیمی است که با تغییراتی که به وجود آمده و کادر فنی آن کاملا عوض شده به دنبال این است تا بتواند مقابل ما یک بازی خوب انجام داده و امتیاز کسب کند.

نوازی افزود: حضور سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی در نفت که همبازی قدیمی من هم بوده است می تواند یک شوک خوب به نفت باشد. بختیاری زیاده جوان و آینده دار است و اگر شرایط برایش مهیا باشد عملکرد موفقی در نفت خواهد داشت.

مربی استقلال در پاسخ به این سئوال که اختلافات بین مدیرعامل و سرمربی تیم چقدر در روند استقلال تاثیرگذار بوده است گفت: من در این خصوص صحبت نمی کنم زیرا تمام تمرکز کادر فنی و بازیکنان برای موفقیت در نیم فصل دوم است و نمی خواهیم بی دلیل وارد حاشیه شویم. محمد نوازی با انتقاد از نبود تماشاگران و راهکاری جدیدی بر اینکه تماشاگران بتوانند به ورزشگاه بیایند گفت: حضور آنها در نیم فصل برای ما بسیار تاثیرگذار بود اما امیدوارم مسوولان فوتبال یک شرایط جدیدی را به وجود بیاورند تا اگر مشکلی هم پیش آمد تماشاگران از دیدن فوتبال محروم نشوند.

وی گفت: حضور تماشاگران گرمای خاصی به فوتبال می دهد و نبود آنها لذتی ندارد. بنابراین امیدوارم شرایطی فراهم شود که اگر می خواهند تیم ها را تنبیه کنند با تماشاگران کاری نداشته و اجازه دهند آنها به ورزشگاه آمده و تیم های محبوبشان را تماشا کنند.

مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص وضعیت یامگا هم گفت: یامگا با مشکلی که برایش به وجود آمد شرایط سختی پیدا کرد. خوشبختانه عمل های او موفقیت آمیز بوده و او هر روز در تمرین حضور پیدا می کند و آرام آرام کنار بازیکنان راه می رود تا ان شاءالله هر چه زودتر تمرینات خود را آغاز کند.

نوازی در خصوص حضور میلاد فخرالدینی به جای یامگا وضعیت ماشاریپوف و اینکه گفته می شود کادر فنی ارونوف را نخواسته است گفت: فخرالدینی و ماشاریپوف تازه به جمع ما اضافه شده اند اما با صمیمیتی که در تیم وجود دارد مطمئنا آنها خیلی زود در ترکیب حضور پیدا خواهند کرد البته بازی کردن آنها بستگی به تصمیم سرمربی دارد اما در خصوص اورونوف چون اطلاعی ندارم نمی توانم صحبت کنم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که تیم امیدهای استقلال با ۱۰ نفر تمرین می کند شرایط را چطور می بینید گفت: مشکل فوتبال پایه، ریشه ای است و من امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که تیم های پایه ما قدرتمند باشند تا در آینده بازیکنان خوبی به فوتبال کشور اضافه شود.