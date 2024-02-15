بیش از ۱۰۰جرم و تخلف انتخاباتی در قانون احصا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ویژه شهرستان های جنوبی استان، اظهار کرد: امکانات دولتی بایستی به صورت عادلانه در اختیار نامزدهای انتخابات قرار داده شود و مسئولان امر برگزاری انتخابات باید بر این موضوع نظارت کنند.

رییس شورای قضایی استان عنوان کرد: هر کسی در هر جایگاهی اگه مخاطب یا ترییونی دارد وظیفه دارد همگی را به شرکت در انتخابات دعوت کند.

وی اضافه کرد: برگزاری یک انتخابات باشکوه و سالم یکی از مهم ترین مواردی است که برای جمهوری اسلامی اهمیت فراوان دارد.

رییس کل دادگستری کرمان ادامه داد: با وجود گذشت بیش از ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران اسلامی با شور و هیجان پای صندوق های رای می ایند که این موجب افزایش اقتدار و امنیت در کشور می گردد.

وی افزود: علی رغم تلاش های بی وفقه دشمنان در دلسرد و ناامید کردن مردم و با وجود کم کاری بعضی از مسوولان نظام، مردم شریف ایران با حضور در انتخابات دلبستگی خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان بر سلامت انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: تجربه برگزاری انتخابات سالم در جمهوری اسلامی وجود دارد و قانون کنونی انتخابات بایستی ملاک عمل همگی دست اندرکاران باشد.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: امکان تقلب و تخلف سازمان یافته در انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و افرادی که در یک مقطع شعار تقلب گسترده در انتخابات را دادند در واقع خود را بی اعتبار کردند.

وی افزود: ناظران و مجریان انتخابات خود مردم هستند بنابراین امکان تقلب گسترده در نظام مقدس ایران اسلامی وجود ندارد.

رییس کل دادگستری کرمان بایستی تمامی دستگاه های متولی تمام تلاش خود را کنند تا از بروز تخلفات خرد و کوچک نیز در انتخابات جلوگیری کنند و در این راستا مر قانون بوسیله مجریان و ناظران و دیگر نهادهای متولی اجرا شود.

وی تصریح کرد: راهبرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرحله اول آموزش و پیشگیری است و اما در صورتی که جرم و تخلفی صورت پذیرد رسیدگی و تشکیل پرونده در دستور کار دستگاه قضائی صورت خواهد گرفت.

حمیدی افزود: در استان ۵۲ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان تعیین شده است و در این شعبات برای هر شخصی که مرتکب جرم انتخاباتی شده باشد پس از تشکیل پرونده رسیدگی خواهد شد.

رییس کل دادگستری کرمان از فرمانداران شهرستان ها خواست نظارت بیشتری بر صندوق های سیار صورت گیرد و تا امنیت و سلامت انتخابات به صورت صددرصد تامین شود.