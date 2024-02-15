مشارکت در انتخابات را افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی حیدری صبح پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهرکرد، اظهار کرد: تمام تمهیدات لازم طبق رهنمود مقام عظمای ولایت بر طبق چهار راهبرد مهم انتخابات شامل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت در چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.

وی تصریح کرد: تمامی موارد مربوط به مجریان انتخابات در حال انجام است و در بحث مشارکت طبق فتوای مقام معظم رهبری باید مشارکت را افزایش دهیم تا دغدغه ایشان نیز برطرف شود.

حیدری با تاکید بر اینکه تا مقام معظم رهبری دستور لغو جهاد تبیین را ندهند، ادامه دارد اذعان داشت: ما در هر سمتی هستیم بحث جهاد تبیین واجب عینی است.

معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی فرماندار شهرکرد با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه بیان داشت: در جامعه فضای مجازی متأسفانه رها شده است و دشمن دائماً در حال پمپاژ ناامیدی در جامعه است.

وی ادامه داد: طبقه فرمایش رهبر معظم رهبری ما در مسیر قله هستیم و باید به قله‌هایی که مدنظر ولی فقیه هست برسیم؛ مشکلاتی هست ولی با همت می‌توان مشکلات را مرتفع کرد.

حیدری یادآور شد: دو نعمت مجهول سلامت و امنیت است که امنیت را مرهون سربازان گمنام امام زمان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه لیاقت مردم ما بیشتر از خدماتی است که به آن‌ها ارائه می‌شود خاطر نشان کرد: خدمات نظام در طول ۴۵ سال باید بیان شود و مردم ما همیشه پای نظام بوده اند.

معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی فرماندار شهرکرد گفت: ۵۰ درصد فضای مجازی دست دشمن است و مردم اخبار را از فضای مجازی می‌گیرند.