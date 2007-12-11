مدیر فیلمبرداری پروژه سینمایی "مجنون لیلی" درباره روند تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: "حدود 50 درصد فیلمبرداری به پایان رسیده و با توجه به سرعت عمل گروه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به احتمال بسیار کار فیلمبرداری حداکثر ظرف 15 تا 20 روز آینده به پایان خواهد رسید."

وی در ادامه افزود: "در حال حاضر به همراه بازیگران و سایر عوامل در ایستگاه قطاری در اطراف جاده ساوه مشغول فیلمبرداری هستیم. فیلمبرداری هر فیلم با توجه به محتوا و ساختار فیلمنامه تا حدودی متغیر و متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد. ویژگی‌های فنی فیلمبرداری کار را باید متناسب با ساختار فیلمنامه سنجید."

زرین‌دست تصریح کرد: "فیلم سینمایی "مجنون لیلی" اپیزودیک و به نظرم کاری قابل تامل و خوش ساخت است و تردید ندارم یکی از آثار برجسته امسال سینمای ایران خواهد بود. مضمون و محتوای جالب و جدید فیلم و همچنین نوع پرداخت آن به گونه‌ای است که نوید یک اثر قوی و تاثیرگذار را می‌دهد. گروه فیلمبرداری هم با حوصله کار را ادامه خواهد داد."

وی درباره روی آوردن به فیلم‌های تلویزیونی گفت: "به دلیل پاره‌ای شرایط و درخواست‌هایی که برای همکاری در این پروژه‌ها داشتم در چند فیلم تلویزیونی به عنوان مدیر تصویربرداری فعالیت کردم. به هر حال این مانند قانون عرضه و تقاضاست و شرایط ایجاب می‌کرد این همکاری‌ها را بپذیرم."

زرین‌دست در پایان گفت: "به هر حال تصویربرداری فیلم‌های تلویزیونی نیز تجربه‌ای بسیار خوب و متفاوت است و از آن رضایت دارم. البته فیلمبرداری فیلم‌های سینمایی با تلویزیونی تفاوت‌های زیادی دارد و به دلیل گسترده بودن مخاطب تلویزیون نوع کار در این رسانه متفاوت از سینماست. در تلویزیون برقراری ارتباط با مخاطب عام هدف اصلی است."

"مجنون لیلی" نام موقت آخرین ساخته سینمایی جعفری است که احتمال تغییر عنوان آن به "ولنتاین" وجود دارد. فیلم روایتگر داستان کادو ولنتاین است که دست به دست بین شخصیت‌های داستان می‌چرخد تا در انتها به دست شخصیت اول فیلم برسد. محمدرضا گلزار، شیلا خداداد، نیما شاهرخشاهی، حمید گودرزی، ابوالفضل پورعرب و حامد بهداد بازیگران این فیلم هستند.