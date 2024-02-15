‌به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عاقلی صبح پنج شنبه در نخستین جلسه برنامه ریزی اجرای برنامه‌های هفته درختکاری ۱۴۰۲ گفت: در آستانه ۱۵ اسفند ماه و روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، تمهیدات و مقدمات و برنامه‌ریزی برای این ایام انجام شده و این سازمان با هدف نگهداری از درخت‌های موجود و کاشت نهال جدید و ترویج فرهنگ درختکاری هر ساله برنامه‌های ویژه ای را اجرا می‌کند.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج مطرح کرد: امسال علاوه بر برگزاری جشن متمرکز روز درختکاری در روز ١ ۵ اسفند ماه در دهکده تفریحی گردشگری باغستان کرج با حضور مسؤولان و دانش آموزان، هر روز این هفته یکی از مناطق دهگانه شهر کرج نیز میزبان شهروندان در مراسم‌های گرامیداشت هفته درختکاری و کاشت نهال خواهند بود.

وی اجرای پویش جوانه زندگی و اجرای برنامه درختکاری در مدارس منتخب شهر کرج و کاشت نهال به یاد شهدا را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان جلوه‌ای از همبستگی و وفاق ملی جهت ایجاد فضای سبز و ارتقای پوشش گیاهی از جمله اهدافی است که این سازمان و مجموعه مدیریت شهری به دنبال تحقق آن هستند.

عاقلی از استقرار و راه اندازی جایگاه‌های توزیع نهال رایگان در مناطق دهگانه کرج خبر داد و گفت: جدول زمانی و مکانی مراکز سیار در نظر گرفته شده برای توزیع نهال در مناطق دهگانه کرج متعاقباً از طریق سایت سازمان اعلام می‌شود، ضمن اینکه توزیع نهال رایگان همه روزه در هفته درختکاری از جنب سازمان سیما و منظر کرج (پارک ایران زمین) انجام خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای توزیع نهال رایگان در کرج توضیح داد: نهال‌های توزیع شده بین شهروندان شامل گونه‌های سازگار با اقلیم شهر کرج و مقاوم به کم آبی و شامل گونه‌های مثمر و غیرمثمر است. هدف از توزیع و نهال کاری گسترده در کرج، ارتقای فرهنگ درختکاری بین مردم، افزایش سرانه فضای سبز شهری، ایجاد حس تعلق در بین شهروندان و ایجاد مشارکت مردمی است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج عنوان کرد: روز جمعه ۱۸ اسفند ماه توزیع نهال رایگان میان نمازگزاران مصلای کرج و مهرشهر نیز انجام خواهد شد و ارائه مشاوره رایگان و بروشورهای آموزشی به مردم برای انتخاب گونه مناسب نهال، شکل و نحوه کاشت و نگهداری آنها در محل‌های توزیع نهال صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت همکاری آحاد مردم، تشکل‌ها، ادارات و شهروندان با مجموعه مدیریت شهری کرج در فرهنگ‌سازی منابع طبیعی و حفظ فضای سبز گفت: درختانی که امروز توسط شهروندان یا سبزبانان در کرج کاشته می‌شود، در سال‌های نه چندان دور با زیبایی فضای بصری شهر و افزایش هوای پاک، نقش خود را در داشتن کرجی با شاخص‌های زیست محیطی بالا و باغشهری استاندارد، به نمایش خواهد گذاشت.