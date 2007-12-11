لوح اسکار بسکتبال به محمود مشحون اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) به خاطر موفقیت های اخیر بسکتبال ایران، کسب عنوان نخست رقابت های قهرمانی آسیا در ژاپن و راهیابی به پیکارهای المپیک 2008 چین و همچنین قهرمانی در اولین دوره رقابت های داخل سالن ماکائوجایزه اسکار خود را تقدیم فدراسیون بسکتبال کشورمان می کند.

لوح اسکار فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) 11 فوریه (22بهمن) طی مراسمی خاص در شهر استرلا ایتالیا از سوی باب ال سنیستون رئیس استرالیایی فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) تقدیم محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمان می شود.

مسئولان فدراسیون جهانی بسکتبال روز گذشته به صورت کتبی از محمود مشحون برای شرکت در این مراسم دعوت کردند.