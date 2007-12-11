رنجرز- لیون در جنگی تمام عیار / آرسنال و سویا صدرنشینی را می خواهند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در گروه E رقابت ها صعود خود را قطعی کرده و رنجرز و لیون تلاش می کنند تا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی رقابت ها شوند. این دیدار حساس در ایبراکس برگزار خواهد شد و مردان والتر اسمیت با یک تساوی هم به دور حذفی راه پیدا می کنند و به سلتیک دیگر تیم اسکاتلندی می پیوندند.

تیم های آرسنال و سویا هم در گروه H برای پیروزی به میدان می روند تا با صدرنشینی به کار خود پایان دهند. این در حالی است که سویا در صورت پیروزی، صرف نظر از هر نتیجه ای که آرسنال کسب کند به عنوان تیم نخست به دور بعد راه پیدا می کند. برنامه کامل بازی های فردا شب به شرح زیر است:



گروه E:

* بارسلونا - اشتوتگارت

* رنجرز - لیون

جدول:

1- بارسلونا 11 امتیاز، 2- رنجرز 7 امتیاز، 3- لیون 7 امتیاز، 4- اشتوتگارت 3 امتیاز

گروه F:

* رم - منچستریونایتد

* اسپورتینگ لیسبون - دینامو کی یف

جدول:

1- منچستریونایتد 15 امتیاز، 2- رم 10 امتیاز، 3- اسپورتینگ لیسبون 4 امتیاز ، 4- دینامو کی یف بدون امتیاز

گروه G:

* فنرباغچه - زسکا مسکو

* آیندهوون - اینتر میلان

جدول:

1- اینترمیلان 12 امتیاز، 2- فنرباغچه 8 امتیاز، 3- آیندهوون 7 امتیاز، 4- زسکا مسکو یک امتیاز

گروه H:

* آرسنال - استوابخارست

* اسلاویا پراگ - سویا

جدول:

1- سویا 12 امتیاز، 2- آرسنال 10 امتیاز، 3- اسلاویا پراگ 5 امتیاز، 4- استوابخارست یک امتیاز