حضور مسؤولان بین مردم بیانگر دغدغه‌ آنها برای رفع مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسعد حسین پناهی صبح پنجشنبه در مسجد جامع شهر دزج با حضور استاندار کردستان اظهار کرد: یکی از برکات انقلاب اسلامی برگزاری چنینی برنامه‌هایی است که کارگزار نظام اسلامی در میان مردم حضور می‌یابد و مشکلات آنها را می‌شنود و برای رفع آن تلاش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قطعاً زیرساخت‌های فرهنگی نیاز به بازنگری دارد و خانه‌های عالم، مساجد نیازمند تعمیر و مرمت است، افزود: توجه به فاضلاب، فضاهای ورزشی، عدم تجمیع زباله‌های روستایی، صنایع تبدیلی نیازمند توجه است و باید مسؤولان به این موارد بپردازند.

وی شهر دزج را برای ساخت مسکن ملی مناسب خواند و گفت: می‌توان از ظرفیت این شهر در احداث مسکن ملی بهره برد.

امام جمعه شهر دزج یادآور شد: درمانگاه دزج مساله مهمی برای مردم این شهر است و باید مطالبه مردم در راستای تقویت این درمانگاه به لحاظ امکانات و نیروی انسانی مورد توجه باشد.

حجت الاسلام حسین پناهی تصریح کرد: قطعاً همت مسؤولان نظام جمهوری اسلامی به ویژه دولت سیزدهم خدمت به مردم است و باید صبور بود تا مسؤولان تلاش خود را برای رفع مشکلات بکنند.

وی اضافه کرد: امروز برنامه اصلی دشمن ناامیدسازی مردم نسبت به مسؤولان و نسبت به آینده است و نباید فریب برنامه ریزی ها و صدای دشمن را خورد.