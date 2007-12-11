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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۵

پایان ثبت نام کاندیداها ؛

صفایی تنها کاندیدای ریاست فدراسیون تیروکمان شد

صفایی تنها کاندیدای ریاست فدراسیون تیروکمان شد

مهلت ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان ایران در حالی روز گذشته به پایان رسید که تنها نام کریم صفایی رئیس وقت این فدراسیون در لیست دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  روز گذشته مهلت ثبت نام از نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان ایران پایان یافت. در پایان این وقت تنها کریم صفایی رئیس فدراسیون وقت این فدراسیون ثبت نام کرده است. صفایی دلیل کاندیداتوری مجدد خود را در این پست حضور نیافتن چهره های جدید برای هدایت این رشته ورزشی عنوان کرده است.

کریم صفایی متولد سال 1343 و از قهرمانان رشته تیراندازی کشور است. کارشناس رشته مدیریت دولتی است. صفایی چهار سال پیش در نیمه آذر ماه سال 82 به همراه شهبندی، رضا زمانی نژاد قهرمان رشته تیر و کمان ایران ، قاسمی به همراه امیر حسینی نامزد دریافت این پست بود که در نهایت با کنارکشیدن امیر حسینی به نفع وی باکسب 17 رای از 26 رای برای چهار سال به عنوان اولین رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران انتخاب شد.

مجمع عمومی فدراسیون تیروکمان روز 18 دیماه سالجاری برگزار خواهده شد.

کد مطلب 602517

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