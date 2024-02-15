تداوم طرح تشویقی خود اظهاری انشعابات غیرمجاز آب تا نیمه اسفند

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری از تمدید زمان و تداوم طرح پیشگیری از تنش آبی با ارائه بسته‌های تشویقی آبفای البرز به مصرف کنندگان غیرمجاز آب در داخل بافت قانونی شهری و روستایی، همزمان با اجرای طرح‌های توسعه تأسیسات آب تا پانزدهم اسفند سال جاری خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز بیان کرد: با هدف توزیع پایدار آب شرب و ایجاد فرصت برای حمایت از اقشار کم برخوردار سطح استان البرز، طرح تشویقی خود اظهاری انشعابات غیرمجاز آب یا فاضلاب تا نیمه اسفند ماه تداوم خواهد داشت.

نامداری عنوان کرد: واحدهایی که تا ۱۵ اسفند سال جاری نسبت به خود اظهاری انشعابات غیرمجاز اقدام کنند، علاوه بر بهره مندی از بسته‌های تشویقی، می‌توانند هزینه حق انشعاب را به صورت اقساط پیش بینی شده، طبق ضوابط ابلاغی به مدیران آبفای شهرهای استان پرداخت کنند.