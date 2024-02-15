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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

خودروی بی‌ام‌و با پلاک جعلی در عسلویه توقیف شد

خودروی بی‌ام‌و با پلاک جعلی در عسلویه توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه خودروی بی ام و (BMV) با پلاک‌های جعلی در عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید مصطفی خمینی (ره) شهرستان عسلویه در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو بی ام و ( BMV) مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی و استعلام مشخص شد پلاک خودرو جعلی بوده و متعلق به یک دستگاه خودروی پژو پارس است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروی توقیفی را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.

کد مطلب 6025186

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