به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر سوسنی اظهار داشت: روز گذشته مأموران انتظامی ایست و بازرسی شهید مصطفی خمینی (ره) شهرستان عسلویه در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو بی ام و ( BMV) مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی و استعلام مشخص شد پلاک خودرو جعلی بوده و متعلق به یک دستگاه خودروی پژو پارس است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروی توقیفی را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کردند، گفت: در این راستا یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.