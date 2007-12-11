مجلس به یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 86 رای داد

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور با قید دو فوریت را در دستور کار داشتند.

در مقدمه توجیهی این لایحه دو فوریتی آمده است نظر به این که پرداخت حقوق، مزایا ، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته وموظفین و نیز کارکنان قرار دادی شاغل در دستگاهها و سایر هزینه ای اجتناب ناپذیر آنها در برخی از دستگاههای اجرایی در ماههای پایانی سال جاری با مشکلاتی مواجه شده و اصلاح قانون بودجه را ضروری می نماید ، لذا به منظور رفع مشکلات موصف لایحه زیر تقدیم مجلس شده است.

نمایندگان مجلس با 116 رای موافق ، 61 رای مخالف و 19 ممتنع از 220 نماینده حاضر با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند و سپس مجلس برای یک فوریت وارد رای گیری شد که نمایندگان با 137 رای موافق ، 33 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 221 نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی در زمینه حقوق ، مزایا ، عیدی و سایر هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و همچنین کارکنان قرار داد شاغل در دستگاههای اجرایی و همچنین سایر هزینه های اجتناب ناپذیر آنها به دولت اجازه داده می شود مبلغ 36 هزار و 300 میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اختصاص دهد.

از این مبلغ 10 هزار 500 میلیارد ریال از محل جابجایی اعتبارات هزینه ای و مبلغ 25 هزار و 800 میلیارد ریال از محل صرفه جویی حاصل از بودجه سال 1386 کل کشور هزینه خواهد کرد.