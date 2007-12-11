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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

گفتگوهای کلیسای ارتدکس روسیه با واتیکان جدی‌تر می‌شود

گفتگوهای کلیسای ارتدکس روسیه با واتیکان جدی‌تر می‌شود

رئیس دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک روسیه رواط کنونی کلیسای ارتدکس روسیه با واتیکان را به بسیاری مثبت ارزیابی کرد و خواستار گفتگوهای جدی تر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، متروپلیتن کیریل از اسمولنسک و کالینینگراد رئیس دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک روسیه در گفتگویی با روزنامه ایتالیایی اوسرواتوره پس از دیدار با پاپ گفت: گفتگو بهترین ابزار یافتن راحه هل برای مشکلات موجود است.

وی افزود: موضوعات بسیار مهمی در دستورالعمل ما قرار دارد که به حمایت از ارزشهای بنیادین شخصیت انسان ارتباط داشته و این امر نه تنها به روسیه بلکه به تمام بشریت مربوط می شود.

وی همچنین از همکاری کاتولیک و ارتدکس در سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا استقبال کرد و درباره دیدار هفته گذشته خود با پاپ یادآور شد: بی تردید این دیدار لحظه مهمی برای توسعه روابط دو کلیسا بوده است.

این روحانی ارتدکس روسیه گفت: مسیحیان کاتولیک و ارتدکس نباید بایکدیگر بیگانه باشند چرا که ما به یکدیگر نیاز داشته و نباید فراموش کنیم مسیح از خداوند خواست حواریونش را متحد کند. ما یک خانواده بوده و دارای ارزشهای مشترک مسیحیت هستیم.

روابط کلیسای ارتدکس روسیه و کلیسای کاتولیک روم پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فعالیت مبلغان کاتولیک در سرزمینهایی که بیشتر جمعیت آنها را ارتدکسها تشکیل داده بودند، سرد شد و این امر عامل اصلی اختلاف میان این دوکلیسا را فراهم کرد.

پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان و الکسی دوم، رهبر کلیسای ارتدکس روسیه تاکنون برای بررسی روابط این دوکلیسا دیدار نکرده‌اند.

کد مطلب 602522

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