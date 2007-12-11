به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، متروپلیتن کیریل از اسمولنسک و کالینینگراد رئیس دپارتمان روابط خارجی مقر پاتریاک روسیه در گفتگویی با روزنامه ایتالیایی اوسرواتوره پس از دیدار با پاپ گفت: گفتگو بهترین ابزار یافتن راحه هل برای مشکلات موجود است.

وی افزود: موضوعات بسیار مهمی در دستورالعمل ما قرار دارد که به حمایت از ارزشهای بنیادین شخصیت انسان ارتباط داشته و این امر نه تنها به روسیه بلکه به تمام بشریت مربوط می شود.

وی همچنین از همکاری کاتولیک و ارتدکس در سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا استقبال کرد و درباره دیدار هفته گذشته خود با پاپ یادآور شد: بی تردید این دیدار لحظه مهمی برای توسعه روابط دو کلیسا بوده است.

این روحانی ارتدکس روسیه گفت: مسیحیان کاتولیک و ارتدکس نباید بایکدیگر بیگانه باشند چرا که ما به یکدیگر نیاز داشته و نباید فراموش کنیم مسیح از خداوند خواست حواریونش را متحد کند. ما یک خانواده بوده و دارای ارزشهای مشترک مسیحیت هستیم.

روابط کلیسای ارتدکس روسیه و کلیسای کاتولیک روم پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فعالیت مبلغان کاتولیک در سرزمینهایی که بیشتر جمعیت آنها را ارتدکسها تشکیل داده بودند، سرد شد و این امر عامل اصلی اختلاف میان این دوکلیسا را فراهم کرد.

پاپ، رهبر کاتولیکهای جهان و الکسی دوم، رهبر کلیسای ارتدکس روسیه تاکنون برای بررسی روابط این دوکلیسا دیدار نکرده‌اند.